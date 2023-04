Semana Santa: veja programação de missas na Catedral de Aracaju

As celebrações, tradicionais no período, foram divulgadas pela Arquidiocese da capital. Santíssimo Sacramento

Arquidiocese de Aracaju

As missas na Catedral Metropolitana de Aracaju iniciam no próximo domingo (2). A programação foi divulgada pela Arquidiocese da capital.

Algumas das celebrações serão presididas pelo arcebispo metropolitano, dom João José Costa. Neste ano, a Missa dos Santos Óleos, ocorrerá na quinta-feira (6), na paróquia São José (Bairro São José), às 9h.

Confira a programação completa

02/04 – domingo

7h30 – Procissão de Ramos, saindo da Igreja do Divino Salvador (Calçadão da Laranjeiras, 110), em direção ao espaço provisório da Catedral (Rua Propriá, 222).

8h, 10h30, 16h e 18h – Missas com bênção de ramos

03/04 – segunda-feira

Missas: 7h e 16h30

04/04 – terça-feira

Missas: 7h e 16h30

Meditação das Sete Dores de Nossa Senhora: 19h

05/04 – quarta-feira

Missas: 7h e 19h30

Procissão de encontro: A imagem do Senhor dos Passos sairá às 19h, com os homens, da Igreja do Divino Salvador. A imagem de Nossa Senhora das Dores sairá às 19h, com as mulheres, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, encerrando com o Sermão do Encontro, seguido de Santa Missa, às 19h30.

06/04 – quinta-feira

9h – Missa dos Santos Óleos (Paróquia São José)

Confissões: das 15h às 16h30

17h – Missa do Lava pés, presidida por Dom João José Costa

07/04 – Sexta-feira da Paixão

Confissões: das 9h às 11h

15h – Celebração da Liturgia da Paixão do Senhor, presidida por Dom João José Costa

19h – Sermão das Sete Palavras

08/04 – Sábado Santo

Confissões: das 9h às 11h

18h – Missa da Vigília Pascal, presidida por Dom João José Costa

09/04 – Domingo da Páscoa do Senhor

Missas: 8h, 10h30, 16h e 18h

