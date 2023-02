Semana termina com menos movimento nas estações, mas população ainda reclama da lotação nos ônibus

Segundo a Prefeitura de Palmas, 130 ônibus fazem as rotas na capital nesta sexta-feira. Passagem segue gratuita até segunda-feira (6). Apesar de mais ônibus circulando passageiros ainda reclamam de lotação em Palmas

Diferente do caos registrado no transporte público de Palmas por causa da falta de ônibus, a sexta-feira (3) teve menos movimento nas estações e pontos da capital. Mas ainda assim, ônibus estavam lotados em alguns horários, o que gerou mais reclamações.

“Pra gente que tem que sair todo dia para trabalhar não é fácil. Tem pessoas que chegam atrasadas e patrão não quer saber se chegou atrasado ou não. Quer saber que você tem que estar lá na hora certa”, disse a vendedora autônoma Silvana Gomes.

Até segunda-feira (6), os usuários não estão pagando passagem, medida emergencial criada pela Prefeitura de Palmas até que o serviço seja normalizado. Durante a manhã na estação Xerente, no Jardim Aureny III, alguns ônibus apareciam com espaço livre. Mas muitos ainda estavam lotados.

A também vendedora Vera Lucia também relembrou o drama para conseguir embarcar desde o início da semana. “Você não conseguia pegar ônibus. Ia na portar, às vezes o motorista fechava porque estava muito cheio. Concordo com eles também, porque muito lotado não tem como levar”, afirmou.

Estação da região sul de Palmas teve menos movimento

TV Anhanguera/Reprodução

A primeira dificuldade da gestão foi a contratação dos motoristas. Segundo a Agência Municipal de Transporte Coletivo de Palmas, a ação avançou durante toda a semana. Mais de 100 profissionais foram contratados para atuarem no serviço.

O passageiro também teve dificuldade também pra reabastecer os cartões da bilhetagem eletrônica. Tudo isso forçou a prefeitura a adotar a gratuidade provisória.

Com relação à medida, o usuário fica com o ‘pé atrás’ e teme que a conta venha para a população. “Vamos pagar o preço depois”, disse um usuário.

O que diz a prefeitura

Sobre o movimento desta sexta-feira (3), a Prefeitura de Palmas disse que o transporte coletivo na capital está fluindo dentro da normalidade. Até essa data, 188 motoristas já foram contratados pela gestão municipal e cerca de 130 ônibus realizam as rotas. No início da semana, 110 veículos estavam fazendo os trajetos.

Sobre a tarifa, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) informou que não existe a previsão para reajuste do valor de R$ 3,85.

