Semifinalista do The Voice Kids se recupera após grave acidente de carro em SC: ‘bastante dor’

Luis Henrique Schultz, que participou da edição de 2018 do reality, voltava de um show quando veículo perdeu o controle e capotou. Luis Henrique Schultz sofreu grave acidente no oeste de SC

O cantor sertanejo Luis Henrique Schultz, semifinalista em 2018 do The Voice Kids, da TV Globo, se recupera de um grave acidente sofrido por ele e mais um integrante da banda no último fim de semana em Piratuba, no Oeste catarinense. Após um show, o veículo onde estavam perdeu o controle, saiu da pista e capotou pelo menos seis vezes em uma estrada conhecida como Linha Diesel.

O artista sofreu escoriações pelo corpo e precisou levar pontos nas mãos e nos pés, mas já está em casa. O gaiteiro da banda, que estava no carro, também se recupera bem. Schultz, hoje com 20 anos, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Bastante dor ainda, nas costas, na coluna, nos pontos das mãos e dos pés. Não posso mexer muito. Deu perda total no carro, nos instrumentos”, relatou o cantor.

Estado do veículo do cantor após capotamento em Piratuba

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (12) quando retornavam de Fraiburgo para Piratuba. O gaiteiro era quem dirigia o carro, modelo Volkswagen Golf.

Após o capotamento, o veículo foi parar num matagal ao lado da pista e os dois conseguiram sair do veículo sozinhos. Em seguida, foram encaminhados ao hospital relatando dores.

Já em casa, Schultz conta que se recupera e espera retornar em março aos palcos para seguir com o lançamento das músicas do novo DVD.

“Quero voltar aos shows, que é o que a gente ama. Levar as músicas novas aos shows do nosso novo DVD ‘Beija que Passa’”, completou.

Participação no The Voice Kids

Gaúcho de nascimento, mas vivendo em Santa Catarina, Schultz participou do programa e parou nas semifinais. Estava no time de Simone & Simaria e chamou a atenção pelas apresentações.

