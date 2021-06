Semifreddo alla Nutella. Dolce senza cottura facile e veloce.

Con soli quattro ingredienti, ciotole e fruste elettriche prepareremo insieme un dessert super goloso e fresco, ideale da gustare nella bella stagione, per merenda o a fine pasto dopo pranzi e cene in famiglia o con gli amici: ecco il Semifreddo alla Nutella!

Questo delizioso dolce al cucchiaio ha forma e composizione molto simili a quelle di un tiramisù, con vari strati alternati di pavesini intinti nel caffè e golosa crema alla Nutella. Ma è meno pensante del classico tiramisù, non ha zucchero aggiunto ed è senza uova. Inoltre si prepara davvero in 10 minuti e poi dovremo solo attendere il riposo in frigo prima di poterlo assaporare.

Noi abbiamo decorato il nostro Semifreddo alla Nutella cospargendolo con della granella di nocciole, ma possiamo optare per tante altre decorazioni in base ai nostri gusti e preferenze, ad esempio una bella pioggia di gocce o scagliette di cioccolato, o ancora una spolverata di cacao.

Pronti a realizzare anche voi il vostro semifreddo facile e veloce? E allora bando alle ciance e cominciamo!

