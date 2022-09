Semifreddo di sfogliatine e mascarpone, altro che tiramisù: dolcisssimo e cremoso. Si prepara in 5 minuti

Se cercate un dolce facile e veloce da preparare, allo stesso tempo fresco e gustoso, allora non vi resta che procurarvi gli ingredienti, e preparare questo semifreddo. Vi bastano pochi ingredienti per realizzarlo, ovviamente in fase di completamento potete aggiungere altri ingredienti, come ad esempio del caffè, un poco di rum, dei canditi, insomma potete dare sfogo alla vostra fantasia. Di seguito vi lascio la mia ricetta, dove ho usato solo delle codette di cioccolato fondente, che sposerebbero molto bene con delle scorzette d’arancio.

Ingredienti:

1 confezione di sfogliatine

250 gr mascarpone

200 gr panna per dolci fredda

50 gr zucchero

Codette di cioccolato q.b.

Procedimento:

Per preparare il semifreddo con le sfogliatine e il mascarpone, mettete lo zucchero in una ciotola, unite il mascarpone ed amalgamate bene.vCon l’aiuto delle fruste montate la panna, ed unitela alla crema di mascarpone e zucchero, facendo attenzione a non smontare il composto, infine unite le codette di cioccolato e mescolate il tutto.

Sul fondo di una pirofila, posizionate sette sfogliatine, ricopritele con la crema, poi formate un altro strato di sfogliatine nel senso opposto e ricopritelo con altra crema, infine formate ancora uno strato. Completate con la crema restante, qualche sfogliatina sbriciolata ed altre codette di cioccolato. Riporre il semifreddo in frigo per almeno tre ore prima di gustarlo.

