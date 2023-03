Seminários, workshops, palestras e oficina marcam Mês da Mulher em Campinas; veja programação

Agenda é voltada aos direitos e promove atividades de incentivo ao público feminino. Estação Cultura de Campinas recebe a Feira da Mulher Empreendedor

Campinas recebe até 31 de março uma série de atividades em celebração ao Mês da Mulher para incentivar o empreendedorismo, a cidadania e a promoção social.

A agenda reúne uma série de palestras, oficinas e seminários. Além disso, realiza uma arrecadação de absorventes para promover a dignidade menstrual. Confira abaixo a programação.

Programação

Oficina de culinária de Ovo de Páscoa Recheado, com 40 vagas

Quando: terça-feira (7), das 8h às 12h

Local: Faculdade Anhanguera Educacional Ouro Verde

Palestra sobre violência doméstica

Quando: quarta (8), das 8h às 11h

Local: CRAS Noroeste

Feira da Empregabilidade

Quando: quarta (8), das 9h às 15h

Local: Paço Municipal de Campinas

Reunião Pré-Freira da Mulher Empreendedora

Quando: terça-feira (14), das 9h às 12h

Local: Patrulheiros

Palestra sobre violência doméstica

Quando: quinta (16), das 9h30 às 12h

Local: sede EJA

Feira da Mulher Empreendedora

Quando: sábado (18), das 10h às 16h

Local: Estação Cultura

Seminário Pop Rua

Quando: terça-feira (21), das 14h às 17h

Local: Salão Vermelho do Paço Municipal

Workshop de marketing e vendas

Quando: terça (21), das 8h30 às 12h

Local: Faculdade Anhanguera Educacional Ouro Verde

Confraternização de 1 ano do projeto Feira da Mulher Empreendedora

Quando: quarta (22), das 19h às 22h

Local: Patrulheiros Campinas

Assiste Campinas

Quando: sábado (25), das 9h às 12h

Local: CIC Vida Nova

Workshop “Empreendedorismo: Meu negócio, minha vida”

Quando: quinta (30), das 14h às 17h

Local: Salão Vermelho do Paço Municipal

Ponto de arrecadação de absorventes para usuárias do Ceamo

Quando: de 1 a 31 de março

Local: Campinas Shopping

Serviço

Mais informações estão disponíveis no site da prefeitura.

