Semuttran em Piracicaba altera horários da linha de ônibus Perimetral a partir desta segunda

Segundo a prefeitura, o objetivo é eliminar os atrasos na linha. Confira novos horários abaixo. Terminal Central de Integração

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran) de Piracicaba (SP) informou que a linha de ônibus 1100 – Perimetral vai ter ajustes nos horários das viagens a partir desta segunda-feira (27). O objetivo é eliminar atrasos, segundo a prefeitura.

Com a mudança, as saídas dos ônibus do Terminal Pauliceia (TPA) sentido Terminal Piracicamirim (TPI), de segunda a sexta-feira, serão nos horários abaixo:

5h05, 5h26, 5h47, 6h08, 6h29, 6h52, 7h13, 7h33, 7h54, 8h33, 9h10, 9h35, 10h05, 10h35, 11h05, 11h35, 12h05, 12h35, 13h05, 13h35, 14h05, 14h35, 15h05, 15h35, 15h59, 16h20, 16h40, 17h02, 17h21, 17h42, 18h02, 18h20, 18h43, 19h05, 19h47, 20h27, 20h57, 21h22, 21h52, 22h22, 22h52, 23h17 e 23h35.

Nos mesmos dias, as saídas dos ônibus do TPI sentido Terminal Vila Sônia (TVS) serão:

5h25, 5h46, 6h07, 6h28, 6h49, 7h12, 7h33, 7h53, 8h14, 8h55, 9h30, 9h55, 10h25, 10h55, 11h25, 11h55, 12h25, 12h55, 13h25, 13h55, 14h25, 14h55, 15h25, 15h55, 16h19, 16h40, 17h01, 17h22, 17h41, 18h02, 18h22, 18h40, 19h01, 19h25, 20h07, 20h47, 21h17, 21h42, 22h12, 22h42, 23h12, 23h42 e 23h50.

Já no sentido TVS para TPI, as viagens serão:

5h, 5h18, 5h39, 5h59, 6h19, 6h40, 7h01, 7h22, 7h43, 8h06, 8h27, 8h47, 9h08, 9h47, 10h24, 10h50, 11h20, 11h50, 12h20, 12h50, 13h20, 13h50, 14h20, 14h50, 15h20, 15h50, 16h20, 16h50, 17h14, 17h40, 18h01, 18h22, 19h02, 19h35, 20h07, 20h37, 21h07, 21h37, 22h07, 22h37, 23h07 e 23:37.

E as viagens dos ônibus do TPI para o TPA acontecerão:

5h20, 5h42, 6h04, 6h27, 6h48, 7h08, 7h28, 7h49, 8h10, 8h31, 8h45, 9h10, 9h30, 9h50, 10h10, 10h37, 11h14, 11h40, 12h10, 12h40, 13h10, 13h40, 14h10, 14h40, 15h10, 15h40, 16h10, 16h56, 17h25, 17h55, 18h18, 18h40, 19h01, 19h22, 20h02, 20h35, 20h57, 21h27, 21h57, 22h27, 22h57, 23h20 e 23:47.

Todos os horários dos ônibus do transporte público de Piracicaba podem ser consultados no site tupitransporte.com.br/linhas-e-horarios. Para mais informações, os contatos são pelo telefone 0800 770 35 53 ou pelo WhatsApp (19) 98284-2775

