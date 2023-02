Senac lança edital com quase 300 bolsas de estudos em cursos no RN

São mais de 40 opções de cursos com oportunidades gratuitas nas áreas de beleza, gestão, saúde, comunicação, moda, turismo e TI. Prédio do Senac no Alecrim, em Natal

O Senac do Rio Grande do Norte lançou um edital com oferta de quase 300 bolsas de estudos para cursos nas áreas de beleza, gestão, saúde, comunicação, moda, turismo e tecnologia da informação, nas unidades de Natal, Mossoró e Caicó.

As inscrições começam a partir da das 14h da próxima segunda-feira (13) e vão até às 23h59 do dia 22 de fevereiro, no site da instituição.

Segundo a entidade, a oferta está inserida no programa de bolsas do Senac RN, que tem como foco democratizar o acesso ao ensino profissional, com oferta gratuita de qualificação para a população.

Para concorrer a uma bolsa, o candidato precisa atender aos requisitos do programa. Entre eles, é necessário ter renda familiar per capta de até dois salários mínimos federais por pessoa.

“Por meio do Programa de Bolsas do Senac, levamos oportunidades únicas de qualificação profissional para a população do RN e, consequentemente, promovemos a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, uma vez que se trata de uma formação profissional em uma instituição que é referência de ensino, o que abre portas para o sucesso na carreira profissional”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

Ao todo, são 45 opções de cursos com bolsas disponíveis. Um dos destaques é a oferta de vagas em cursos técnicos, que se diferenciam por ser uma modalidade que exige um ensino mais aprofundado, com um maior tempo de duração.

Ao todo, são mais de 100 vagas nesta modalidade, com bolsas nos cursos técnico em enfermagem, óptica, estética, nutrição e dietética e desenvolvimento de sistemas.

Para os cursos livres, estão disponíveis vagas para os cursos de barbeiro, maquiador, recepcionista, técnicas de vendas, bussiness intelligence, cuidador de idoso, costureiro, gestão financeira, atendente de farmácia e outros.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, obedecendo ao número de bolsas por curso. O candidato classificado, será chamado para realizar matrícula. A documentação exigida deverá ser enviada no ato da inscrição online. Havendo qualquer irregularidade nos documentos apresentados, o candidato será impedido de fazer sua matrícula e a vaga será liberada para o próximo candidato inscrito.

Veja o edital aqui

