Senac oferta 40 vagas gratuitas para cursos de garçom e camareiro em Aracaju; saiba como se inscrever

Para participar, o interessado deverá atender e comprovar os requisitos mínimos necessários para cada capacitação. Garçom

Érico Andrade/g1/Arquivo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Sergipe abre, no próximo dia 27 de fevereiro, inscrições para os cursos de camareiro (a), com 25 vagas, e garçom, com 15, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em Aracaju.

Segundo o Senac, para se inscrever, o interessado deverá atender e comprovar os requisitos mínimos necessários para cada capacitação.

O curso de garçom tem carga horária total de 360h, com previsão das aulas acontecerem de 20 de março até 6 de julho, de segunda à sexta, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

Já no de camareiro(a), as aulas serão ministradas de segunda à sexta, das 14h às 17h, de 27 de março até 15 de junho.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de março, através do site do PSG.

Ufficio Stampa