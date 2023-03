Senac Sergipe está com processo seletivo aberto para 25 vagas; saiba como se inscrever

As oportunidades são para os Centros de Educação Profissional em Aracaju, Itabaiana, Tobias Barreto, Propriá, além da unidade móvel. Edifício Administrativo do Senac em Aracaju

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe está com processo seletivo aberto para instrutores e para o setor administrativo. São 25 vagas, além de cadastro reserva. As inscrições podem ser realizadas até as 16h do domingo (5).

As oportunidades são para os Centros de Educação Profissional em Aracaju, Itabaiana, Tobias Barreto, Propriá, e para a unidade móvel.

As inscrições são feitas de forma online através do link.

Vagas

Aracaju

Garçom – 1 vaga

Analista de Web Designer – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Farmácia – 1 vaga

Itabaiana

Instrutor de educação profissional II – Enfermagem – 3 vagas

Tobias Barreto

Assistente de processo administrativo – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Beleza – depilação/sobrancelha e manicure – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Beleza – cabelo/maquiagem/penteado – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Moda – costureiro – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Moda – estilista – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Informática – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Gastronomia – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Aprendizagem – 2 vagas

Instrutor de educação profissional II – Saúde – enfermagem – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II Saúde – fisioterapia – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Saúde – farmácia – 1 vaga

Propriá

Analista de processo educacional – 1 vaga

Assistente de processo administrativo – 2 vagas

Instrutor de educação profissional I – Informática – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Beleza – cabelo/maquiagem/sobrancelha – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Aprendizagem – 1 vaga

Unidade Móvel

Instrutor de educação profissional I – Informática – 1 vaga

