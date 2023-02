Senac tem 2,8 mil vagas gratuitas para cursos em Ribeirão Preto e região; veja como concorrer

Bolsas são concedidas pelo Programa Senac de Gratuidade. Além de Ribeirão Preto, há módulos em Franca e Barretos. Senac oferece 2,8 mil vagas para cursos livres na região de Ribeirão Preto

O Senac está com 2,8 mil vagas gratuitas para diversos cursos em Ribeirão Preto (SP), Franca (SP) e Barretos (SP). A gratuidade está disponível por meio de bolsas de estudo concedidas através de uma série de critérios e as inscrições podem ser feitas pelo site da escola.

A instituição oferece cursos livres e técnicos em várias áreas para quem deseja melhorar o currículo ou entrar no mercado de trabalho.

As opções disponíveis são nas áreas da saúde, tecnologia da informação, beleza e bem-estar.

Veja, abaixo, o que você precisa saber para concorrer às vagas.

Por onde me inscrevo?

As inscrições podem ser feitas através do site da instituição, onde é possível verificar todos os cursos disponíveis em cada cidade com bolsas de estudos, datas e horários das aulas e as datas para inscrição.

Como consigo uma bolsa de estudo?

As bolsas de estudos são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), mediante análise do perfil socioeconômico e ordem de inscrição. Os candidatos precisam se enquadrar nos seguintes critérios:

Não estar estudando no Senac com aulas no mesmo horário e dia da semana do curso que deseja ter bolsa

Não ter mais de uma matrícula como bolsista ou pagante no mesmo curso

Não ter abandonado curso no Senac em que era bolsista nos últimos seis meses

Ter renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa

Ter o perfil indicado no campo ‘Posso fazer este curso?’ na página do curso que deseja realizar

Ter os documentos do campo ‘Como me matricular?’ na página do curso que deseja realizar

Até quando vão as inscrições?

Os prazos de inscrição variam de acordo com o curso desejado. As inscrições para as bolsas de estudo sempre se iniciam 20 dias antes do módulo desejado.

Onde ficam as unidades?

O Senac Ribeirão fica na Avenida Capitão Salomão, 2133. O telefone para contato é (16) 2111-1200.

Em Barretos, a instituição fica na Avenida Vinte e Um, 87. O telefone é (17) 3312-3050.

O Senac Franca fica na Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345. O telefone de contato é (16) 3402-4100.

