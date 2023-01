Senac tem 3,5 mil vagas abertas para bolsas de estudo gratuitas no Vale do Paraíba; veja como se inscrever

Além da gratuidade na mensalidade, a instituição oferece também toda a infraestrutura necessária à aprendizagem, incluindo os materiais didáticos para as aulas práticas. O Senac em São José dos Campos fica na Rua Saigiro Nakamura, nº 400, no bairro Vila Industrial.

Divulgação / Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com 3,5 mil vagas disponíveis para bolsas de estudo gratuitas. As oportunidades são para 14 áreas diferentes como tecnologia da informação, saúde, gastronomia, artes, design e outros.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site do Senac e observar a data de início das inscrições do curso escolhido, que é aberta em média 20 dias antes do começo das aulas. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual e devem ser feitas diretamente no site da instituição.

O candidato precisa se enquadrar nas regras do programa, como por exemplo possuir renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos, ter os documentos necessários e as demais exigências do portal.

Na região, há oportunidade para as unidades do Senac em Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté.

Confira as áreas disponíveis:

Beleza e estética

Bem-estar

Comunicação e marketing

Design

Artes e arquitetura

Educação

Gastronomia e alimentação

Gestão e negócios

Idiomas

Meio ambiente

Segurança e saúde no trabalho

Moda

Saúde

Tecnologia da informação e turismo e hospitalidade

Ufficio Stampa