Senador Alessandro Vieira é oficializado coordenador da bancada federal de Sergipe

Ele foi eleito líder por votação unânime da bancada. Senador Alessandro Vieira

Ane Caroline/ TV Sergipe/ arquivo

A indicação do senador Alessandro Vieira (PSDB) como coordenador da bancada federal de Sergipe foi oficializada nesta quinta-feira ( 9), em Brasília (DF), durante reunião os membros da bancada.

Segundo a assessoria do parlamentar, todos os membros participaram da reunião presencialmente, com exceção dos deputados Fábio Reis e Gustinho Ribeiro, que estão em viagem, e manifestaram seus votos online.

“Assumi o compromisso de trabalhar pela articulação estratégica da bancada, com o objetivo de levar obras estruturantes para Sergipe. Fico feliz com a confiança dos colegas, tenho certeza que um trabalho bem articulado da bancada vai trazer muitos benefícios para Sergipe”, disse o parlamentar.

Alessandro foi eleito líder por votação unânime da bancada. A indicação do nome do senador aconteceu nessa terça-feira (7).

A bancada federal sergipana atualmente é composta por oito deputados federais: Yandra Moura (União Brasil), Ícaro de Valmir (PL), Fábio Reis (PSD), Gustinho Ribeiro (Republicanos), Thiago de Joaldo (PP), Rodrigo Valadares (União Brasil), Katarina Feitoza (PSD), João Daniel (PT); e três senadores: Alessandro Vieira (PSDB), Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT).

