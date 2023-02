Senador compara garimpeiros com migrantes venezuelanos ao defender auxílio para invasores

Ele foi eleito nessa quarta-feira (15) como presidente da Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação dos Yanomami no Senado. Indígenas enfrentam crise humanitária e sanitária devido ao avanço do garimpo ilegal. Chico Rodrigues compara situação de garimpeiros ilegais à de migrantes venezuelanos

O senador Chico Rodrigues (PSD) comparou nesta a situação de garimpeiros ilegais que estão na Terra Indígena Yanomami com a situação dos migrantes venezuelanos. Nesta quinta-feira (16), ele defendeu a inclusão dos invasores em auxílios sociais, assim como, segundo ele, os refugiados recebem ao chegar no Brasil.

Ele foi eleito nessa quarta-feira (15) como presidente da Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação dos Yanomami no Senado. O grupo deve acompanhar in loco a saída dos garimpeiros das terras Yanomami no prazo de 120 dias.

Para o senador, a maioria dos garimpeiros que estão na Terra Yanomami são “miseráveis” e sem fiscalização ou atendimento com alternativa de renda, eles devem voltar para atividade ilegal. Por isso, é preciso ser feito um trabalho de assistência.

“Eles [venezuelanos] ao chegarem aqui são cadastrados, vão para os abrigos da Operação Acolhida […] eles tem direito ao benefícios sociais, inclusive o Bolsa Família. Então, nós estamos sugerindo ao ministro que seja feito esse cadastramento deles [garimpeiros], […] eles tendo essa renda alternativa dificulta mais ainda essa tentação de voltar”, disse em entrevista à GloboNews.

Além dele, Dr. Hiran (PP) e Mecias de Jesus (Republicanos), ambos senadores por Roraima, Elizane Gama (PSD), do Maranhão e Humberto Costa (PT) de Pernambuco também integram a Comissão Externa Yanomami no Senado.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária devido ao avanço do garimpo ilegal.

Em 2021, o Senador afirmou que ia pedir para sua equipe legislativa desenvolver um projeto de lei para a regularização do garimpo em terras indígenas para atender a preocupação dessas populações e também as necessidades sociais dos garimpeiros. Em 2022, ele já defendeu o “garimpo artesanal” e pediu “limites na atuação de fiscais”.

Já nesta quinta-feira (16), ao ser questionado pela Globo News sobre ser a favorável a atividade e sobre a criação dos projetos, o senador negou ser a favor do garimpo em terras indígenas.

“Nós queremos que esses trabalhadores brasileiros [garimpeiros] possam viver sem sobressalto em áreas que sejam permitidas, mas que nós não tenhamos que viver o que estamos vivendo hoje […] Nós queremos sair desses sobressaltos e obviamente criar essas oportunidades que são legais para a exploração e desenvolvimento do nosso estado e do Brasil”.

“Eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de defender a exploração ilegal, absolutamente. Eu apenas estou defendendo ser humano, seja o índio [sic] ou o garimpeiro”, completou.

Na mesma entrevista, o senador disse que os Yanomami são a “última etnia do planeta no século 21 que ainda é primitiva, totalmente primitiva”. O senador também afirmou que, apesar de ter sido criada com foco na preservação dos direitos dos indígenas, a comissão também está levando em conta “a questão humana dos dois lados”.

Quem é Chico Rodrigues

Eleito senador por Roraima em 2018, ele ficou em evidência nacional após ser flagrado com R$ 33 mil na cueca em outubro de 2020. À época, Chico negou irregularidades e disse que o dinheiro na cueca seria usado para pagar funcionários.

Antes de se filiar no PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, Chico estava filiado no União Brasil e foi vice-líder do ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado. Com uma extensa vida política, o senador esteve em 12 partidos desde 1987.

Antes de ser eleito senador em 2018, ele foi secretário estadual de Agricultura, vereador por Boa Vista e deputado federal por cinco mandatos consecutivos. Em 2010, foi eleito vice-governador de Roraima. No dia 4 de abril de 2014, ele assumiu o governo do estado, após o governador Anchieta pedir afastamento.

