Senador de RO é eleito presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura

Nome de Confúcio Moura foi escolhido durante reunião realizada nesta quarta-feira. Senador prometeu não deixar projetos parados. Confúcio Moura, senador de Rondônia

Senado/Divulgação

O senador Confúcio Moura (MDB), de Rondônia, foi eleito para presidir a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal, para o biênio de 2023 e 2024.

O nome de Confúcio foi escolhido durante reunião realizada nesta quarta-feira (8) em Brasília.

Após ser nomeado presidente da Comissão, o senador rondoniense enfatizou que os projetos de lei que tramitam na comissão serão distribuídos de forma equitativa às suas relatorias, sem nenhum viés partidário e que o objetivo é atender os interesses do país e as demandas dos estados.

Confúcio Moura enfatizou ainda que pretende desarquivar os projetos importantes que estão parados na CI e enfatizou que pretende, com apoio do colegiado, limpar a pauta e não deixar nada parado.

Segundo o Senado, na reunião desta quarta-feira não houve a definição de quem vai assumir a vice-presidência da Comissão de Infraestrutura.

