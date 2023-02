Senadora vice-presidente de Comissão sobre crise Yanomami diz que ida de Chico Rodrigues ao território não tem legitimidade

Eliziane Gama (PSD-MA) criticou ida do presidente à Terra Yanomami na segunda-feira (20) de carnaval. Chico Rodrigues foi ao território sem nenhum membro do grupo de trabalho. Eliziane Gama diz que ida de Chico Rodrigues aos Yanomami ‘não tem nenhuma legitimidade’

A vice presidente da Comissão do Senado criada para acompanhar a crise Yanomami, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), disse nesta quarta-feira (22) que a ida de Chico Rodrigues à Terra Yanomami na segunda-feira de carnaval não tem legitimidade. Isso porque, segundo ela, o senador não teve o aval dos demais membros do grupo de trabalho e não apresentou nenhum plano de atividades prévias.

Eliziane Gama criticou o colega, que é presidente da Comissão, ao afirmar que todas as ações precisam ser tomadas em conjunto, tendo em vista que trata-se de um grupo que tem de atuar em colegiado.

“É uma visita que, para mim, não tem nenhuma legitimidade, porquê nós temos todo um regimento no senado Federal que precisa ser seguido e que o senador não seguiu. Ele é presidente da Comissão, mas ele é presidente de uma comissão, um colegiado. Essa comissão ela é integrada por vários senadores, onde qualquer decisão ou ação tomada pelo presidente tem que ser deliberada internamente, o que não ocorreu”, disse, em entrevista à GloboNews.

A ida de Chico Rodrigues ao território ocorreu mesmo após instituições indígenas se posicionarem contrárias à participação dele e de demais parlamentares de Roraima nos trabalhos da comissão. Chico foi em um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB), visitou o pelotão do Exército e o posto de Surucucu.

Senador Chico Rodrigues no polo de saúde em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami

Júnior Hekurari Yanomami/Divulgação

A senadora disse que vai cobrar de Chico Rodrigues informações sobre como se deu essa ida dele à região.

O Ministério Público Federal em Roraima também cobrou explicações do senador Chico Rodrigues (PSB) sobre a visita. O pedido “visa identificar os objetivos e atividades da referida Comissão Temporária Externa na Terra Indígena Yanomami, na perspectiva da defesa dos povos que habitam a TI Yanomami.” Ele tem 10 dias, a contar do dia 20, para responder.

Chico Rodrigues na Terra Yanomami

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) foi à Terra Yanomami nessa segunda-feira (20), acompanhado de um assessor, sem a presença dos demais parlamentares que integram a Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami.

A visita dele, segundo a assessoria, foi para fazer uma pré-avaliação da situação do povo Yanomami e apresentá-la aos demais membros.

Um vídeo divulgado pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami, registrou Chico Rodrigues na área externa do alojamento onde ficam os servidores da saúde em Surucucu. Ele aparece nas imagens usando um chapéu camuflado e acompanhado de militares.

“Ele chegou aqui no posto por volta de 12h30, de helicóptero. Até achamos que eram pacientes chegando, mas fomos surpreendidos porque era o senador Chico Rodrigues. Conversamos com ele, falando que era um constrangimento muito grande para nós recebermos ele aqui, e o convidamos a se retirar do polo de saúde de Surucucu”, disse Hekurari.

Lideranças indígenas acusam Chico e outros dois senadores de Roraima que integram a Comissão do Senado de serem a favor do garimpo e da legalização da atividade em terras indígenas – por isso, afirmam que a participação deles tem o objetivo de “amparar os invasores e não o povo Yanomami”.

A vice-presidente da Comissão, senadora senadora Eliziane Gama (PSD-MA), não concordou com a ida do colega ao território. Na última quinta-feira (16), ela e o senador Humberto Costa (PT-PE), pediram, em ofício a Chico, que fosse feito um plano de trabalho antes de fazer as diligências in loco. Eles sugeriram que as decisões fossem todas alinhadas com os membros do grupo de trabalho.

O g1 questionou a Funai se o parlamentar comunicou que iria à Terra Yanomami, mas o órgão não enviou resposta.

A assessoria de Chico Rodrigues afirmou desconhecer se teria de avisar a Funai sobre o ingresso no território – isso porque avaliação da equipe do senador é a de ele estava na companhia das Forças Aramadas, o que daria autonomia para acessar a área indígena.

A reportagem também procurou a FAB, Exército e o Ministério da Defesa sobre o apoio dado a Chico na ida para a Terra Yanomami, mas nenhuma das instituições respondeu até a última atualização.

A Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami foi instalada no dia 15 de fevereiro e tem a seguinte composição:

Presidência: Chico Rodrigues (PSB-RR)

Vice-presidência: Eliziane Gama (PSD-MA)

Relatoria: Hiran Gonçalves (PP-RR)

Membros: Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e Humberto Costa (PT-PE)

A disputa pelos três cargos-chave da comissão externa para apurar a crise gerou embate entre os senadores de Roraima e governistas. Os três senadores de Roraima tentaram concentrar na bancada o comando da comissão.

A proposta inicial era que um terceiro representante de Roraima, Mecias de Jesus (Republicanos-RR), ficasse com a vice-presidência. Mas o senador petista, Humberto Costa (PE), discordou do arranjo e, após intervenção, o posto foi ocupado por Eliziane Gama.

