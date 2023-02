Senadores cobram de Chico Rodrigues explicação sobre visita à terra Yanomami

Senador é presidente da comissão externa aberta para acompanhar a situação dos indígenas. Parlamentares querem saber os objetivos da ida do senador ao território. Os senadores Eliziane Gama (PSD-MA) e Humberto Costa (PT-PE) encaminharam um ofício ao senador Chico Rodrigues (PSB-RR) pedindo explicações sobre a visita do parlamentar à terra indígena Yanomami.

Rodrigues é presidente da comissão externa aberta para acompanhar a crise humanitária na região. Ele foi até o território Yanomami na segunda-feira (20), durante o Carnaval.

A ida ao território ocorre mesmo após instituições indígenas se posicionarem contrárias à participação dele e de demais parlamentares nos trabalhos da comissão.

Na Terra Yanomami, o senador desceu na pista de Surucucu, onde há um pelotão do Exército, e foi até o posto de saúde em que indígenas doentes são atendidos pela força-tarefa emergencial criada frente à crise humanitária causada por garimpeiros ilegais.

Ele também sobrevoou áreas com presença de garimpos.

O povo Yanomami vem sofrendo com desnutrição e a proliferação de casos de malária, situação oriunda do garimpo ilegal na região. O quadrou se agravou durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que incentivou a atividade ilegal no território indígena.

Os parlamentares querem que o senador:

explique quais foram os objetivos e as atividades da comissão temporária na perspectiva da defesa dos povos Yanomami;

informe se a visita atendeu aos critérios estabelecidos em portaria da Funai que estabelece procedimentos de acesso à Terra Indígena Yanomami durante emergência de saúde;

comunique se houve comunicação formal à Funai e ao Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-Yanomami) sobre a visita;

apresente relatório detalhado da visita, com custos e ônus da missão, causas para a realização da visita antes da aprovação do plano de trabalho, além da ausência de comunicado em tempo hábil e anterior a visita.

No ofício, Eliziane e Costa também se posicionam contrariamente à forma como o presidente vem conduzindo os trabalhos da comissão. Eles afirmam que o colegiado não tem um plano de trabalho aprovado e que foram impedidos de participar da visita.

“Nossa assessoria foi notificada de que o Exército havia confirmado ida à Surucucu no dia seguinte, às 8h, com saída de Roraima, o que demonstra claro intento de inviabilizar nossa participação, vez que somos do Estado do Maranhão e do Estado de Pernambuco, como é de vosso conhecimento, sendo praticamente inviável nossa participação sem um planejamento adequado”.

