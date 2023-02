Senai oferece quase 500 vagas para cursos gratuitos de informática no interior de SP; veja com se inscrever

Matrículas devem ser realizadas presencialmente. Saiba como efetuá-las. Senai oferece quase 500 vagas para cursos gratuitos de informática em Bauru e Marília

Senai “João Martins Coube”/ Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com quase 500 vagas abertas para cursos gratuitos de informática nas unidades de Bauru e Marília (SP). As matrículas devem ser feitas presencialmente.

Em Bauru, são oferecidas 339 vagas em 13 cursos diferentes. Em Marília, há 129 vagas distribuídas entre oito cursos. Existem ainda 20 oportunidades na unidade de Sorocaba (SP) (veja a relação abaixo).

A carga horária e os pré-requisitos para inscrição variam de acordo com os cursos, que serão realizados em período matutino, vespertino, noturno ou integral.

As matrículas são presenciais e por ordem de chegada. Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência. O Senai em Bauru fica localizado na Rua Virgílio Malta, 11-22. Já a unidade de Marília fica na Avenida Sampaio Vidal, 1079 e a unidade de Sorocaba fica na Praça Roberto Mange, na Rua Santa Rosália, 30.

Bauru – 339 vagas

Energia solar fotovoltaica – tecnologias e aplicações

Noite: 14 vagas

CCNA v7: enterprise networking, security and automation

Integral (sábado): 7 vagas

CCNA v7: introduction to networks

Integral (sábado): 1 vaga

CCNA v7: switching, routing and wireless essentials

Integral (sábado): 9 vagas

Noite: 4 vagas

Fundamentos de segurança em nuvem – Microsoft – SC-900

Noite: 15 vagas

Implantação de serviços de inteligência artificial em nuvem – Google Cloud AI Foundations

Manhã (sábado): 14 vagas

Noite: 15 vagas

Implantação de serviços de inteligência artificial em nuvem – Microsoft AI-900

Tarde (sábado): 11 vagas

Noite: 30 vagas

Implantação de serviços em nuvem – AWS Cloud Practitioner Foundational

Integral (sábado): 50 vagas

Noite: 32 vagas

Implantação de serviços em nuvem – Google Cloud Foundations

Noite: 31 vagas

Implantação de serviços em nuvem – Microsoft AZ-900

Manhã (sábado): 14 vagas

Noite: 28 vagas

Implantação e análise de dados em nuvem – Microsoft DP-900

Manhã (sábado): 16 vagas

Noite: 14 vagas

Programação Oracle – Java Foundations

Noite: 19 vagas

Programação Oracle – Java Fundamentals

Noite: 14 vagas

Marília – 126 vagas

CCNA v7: introduction to networks

Tarde: 1 vaga

Montagem e manutenção de microcomputadores

Manhã: 15 vagas

Excel avançado

Tarde: 14 vagas

Implantação de serviços de inteligência artificial em nuvem – Microsoft AI-900

Integral (sábado): 16 vagas

Noite: 15 vagas

Implantação de serviços em nuvem – AWS Cloud Practitioner Foundational

Noite: 6 vagas

Implantação de serviços em nuvem – Google Cloud Foundations

Integral: 16 vagas

Implantação de serviços em nuvem – Microsoft AZ-900

Noite: 24 vagas

Implantação e análise de dados em nuvem – Microsoft DP-900

Noite: 13 vagas

Sorocaba – 20 vagas

Eletropneumática

Manhã: 11 vagas

Implantação de serviços de inteligência artificial em nuvem – Google Cloud AI Foundations

Integral (sábado): 9 vagas

