Senar Sergipe realiza cursos e eventos em comemoração ao mês da mulher; saiba como participar

As inscrições são realizadas pela internet. tecnologia, computador, teclado

Thaís Leocádio/g1/arquivo

Neste mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Sergipe) realiza uma programação de cursos e eventos voltados para o público feminino.

São cursos de ordenha mecânica, empreendedorismo e boas práticas na fabricação de alimentos, introdução a operação de máquinas agrícolas e piscicultura básica, além de palestras e ações do Senar Saúde.

As mulheres interessadas em participar devem se inscrever através do link.

Programação

10 de março às 9h

Local: Indiaroba

Palestra em parceria com Sindicato Rural de Indiaroba

Saúde e Segurança da mulher

Entrega de certificados do Curso Introdução e Operação Básica de Trator Agrícola para mulheres

27 e 28 de março às 8h

Povoado Lagoa da Volta – Porto da Folha

Treinamento em parceria com o Banco do Nordeste

Manejo de Ordenha e Operação de Ordenhadeira Mecânica

Curso de Promoção Social em parceria com a Fetase

Município: Riachuelo

Boas práticas na fabricação de alimentos (13 e 14/03)

Treinamento de Doces e Salgados (15 e 16/03)

23 de março

Sala do Produtor Rural de Tobias Barreto

Município: Tobias Barreto

10h – Empreendedorismo feminino: Como administrar seu próprio negócio

14h -Gestão e alta performance no Empreendedorismo feminino

22 e 23 de março às 8h

Participação no Evento Sergipe é Aqui de Propriá

Em parceria com a Sala do Produtor Rural, Prefeitura de Propriá e Secretaria Especial de Políticas para Mulheres

Senar Saúde (Exames preventivos gratuitos de Citologia e PSA e palestras educativas)

Inscrições das mulheres para os cursos:

Introdução a operação de máquinas agrícolas (10 a 14 de abril)

Boas práticas na fabricação de alimentos (04 e 05 de abril)

Piscicultura básica (30 a 31 de março)

28 a 30 de março

Curso on-line e visita técnica

Empreendedorismo feminino no Agronegócio

Inscrições até 15 de março

Apenas 30 vagas

Carga horária 16h

28 e 29/03 – Aulas on-line das 18h30 às 22h30

30/03 – Visita à Queijaria Fazenda Nova em Nossa Senhora da Glória

(transporte gratuito saindo às 7h do Senar até N. Sra. da Glória)

31 de março 9h às 16h

Local: Auditório do Sistema Faese/Senar Aracaju

Palestra: Chega! Amar não dói

Prevenção e enfretamento à violação dos direitos da mulher

Em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres

Público-alvo: Instrutores e Técnicos de campo do Senar Sergipe

