Sensazionale Uomini e Donne, Giorgio rivelazione choc: “Beatrice è meravigliosa, cos’è successo tra noi dietro le quinte” Fan sotto choc

A Uomini e Donne i protagonisti del trono classico hanno fatto le loro scelte e i due “scarti” si stanno consolando insieme tra un bicchiere di vino e una passeggiata in riva al mare. Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura stanno condividendo degli scatti che li ritraggono insieme e sorridenti sulle loro pagine social. I telespettatori dello storico dating show si sono molto affezionati ai personaggi protagonisti della prima parte di questa edizione, e sono in molti quelli che, vedendo i due ex corteggiatori insieme, stanno immaginando che possa nascere una nuova love story.

Per gli appassionati di Uomini e Donne il trono classico quest’anno è stato completamente differente da quello a cui Maria De Filippi ci ha abituati. A farla da padrone non sono stati insulti e recriminazioni. Al posto dei teatrini trash, nel corso del trono di Davide Donadei e Sophie Codegoni a regnare sono stati la gentilezza e i valori. Abbiamo visto Beatrice e Chiara ringraziarsi a vicenda più di una volta, anche durante la puntata della scelta. Abbiamo visto anche Giorgio complimentarsi con Sophie per aver scelto un bravo e genuino ragazzo come Matteo.

Le due coppie appena formate stanno passando i primi momenti dopo Uomini e Donne al meglio. Sono molti gli scatti d’amore che stanno condividendo con i follower. Le non scelte sono ormai dimenticate e lasciate alle spalle, adesso davanti a loro soltanto la prospettiva di un futuro insieme. E gli auguriamo il meglio, ma non possiamo non osservare le reazioni di chi è invece rimasto single e con un po’ di amarezza sul volto. Beatrice, in particolare, ha accusato il suo tronista di averla illusa e di aver esagerato più volte con le parole, facendole sognare di diventare la sua fidanzata.

Col suo carattere docile e gentile ha fatto innamorare il pubblico di Uomini e Donne, che adesso spera di vedere un suo lieto fine. Che sia sul trono della trasmissione di Maria De Filippi o che sia con Giorgio Di Bonaventura, la sete di romanticismo deve essere soddisfatta e Beatrice deve trovare il suo principe azzurro. Gli scatti che la ritraggono sorridente insieme all’ex corteggiatore di Sophie Codegoni hanno fatto sperare i suoi follower, ma a riportarli alla realtà è lo stesso Giorgio che ha rilasciato un’intervista a NewsWeb in cui ha chiarito che tra loro è nata una splendida amicizia già dietro le quinte del programma”

Innanzitutto ci tiene a precisare che per lui la Buonocore è una ragazza con valori ed è “magnifica”. Secondo Giorgio, Beatrice ha dimostrato nel programma di Uomini e Donne, di essere sincera, trovando il coraggio di essere se stessa nonostante il contesto televisivo. L’ex corteggiatore di Sophie è certo che anche lontana dai riflettori l’ex corteggiatrice avrebbe avuto lo stesso atteggiamento: “Perché la conosco come persona”. Una rivelazione davvero importante segno che tra loro ci sia stata una frequentazione anche dietro le quinte del programma. Ma Giorgio ci tiene a precisare:

"Il rapporto che c'è tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati a Uomini e Donne, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati", sono queste le parole di Giorgio Di Bonaventura. Il ragazzo ha anche chiarito di provare molto rispetto per Beatrice Buonocore, una ragazza che fuori dallo schermo è esattamente uguale a come si è rivelata essere durante il suo percorso nel programma. Insomma per il momento non si parla di amore, ma in molti pensano sia solo per mantenere il riserbo. In fondo è passato pochissimo dalla scelta di chi dichiaravano di "amare". Quindi parlare già di una storia potrebbe esporli a critiche. E voi Che ne pensate?