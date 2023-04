Sentença estrutural cria caminhos para uso sustentável da água da bacia do Rio Formoso na irrigação de lavouras

Decisão promoveu acordos e fez avanços tecnológicos para melhor gestão dos recursos hídricos no estado. Projeto de Gestão de Alto Nível (GAN) desenvolvido a partir de conflito é reconhecido nacionalmente. Captação de água é feita em rios da região da Bacia do Rio Formoso

Divulgação/MP-TO

A gestão sustentável da água tem se tornado uma das mais preocupantes discussões do século devido sua repercussão social, política e econômica. No Tocantins, uma decisão judicial sobre o uso da água da bacia do Rio Formoso para irrigação de lavouras buscou conciliar estes interesses por meio de uma decisão estrutural. A sentença é resultado do esforço do judiciário, pesquisadores, produtores rurais e poder público na busca de uma gestão eficiente dos recursos hídricos.

Esse avanço teve início em 2016, quando o Tocantins sofreu um extenso período de estiagem e o uso indiscriminado dos recursos hídricos na região da bacia do Rio Formoso se tornou o principal foco do conflito pela água no estado. Os rios da região entraram em níveis críticos e em vários pontos foram reduzidos a poças d’água.

Os recursos hídricos já eram utilizados para irrigação de grandes lavouras na região há mais de dez anos, mas sem controle adequado a natureza foi sentindo os impactos. A situação é agravada nos períodos de estiagem, que vai de junho a setembro, quando há uma drástica redução do nível dos rios e, ao mesmo tempo, elevação das captações de água.

Para se ter uma ideia, um levantamento feito em 2021, apontou que naquele ano existiam 90 bombas retirando água para produção de lavouras. Cada uma com capacidade para retirar 1.500 L/s dos rios e operando até 24h por dia entre janeiro e agosto. A título de comparação, a principal estação elevatória que é responsável por abastecer cerca de 70% de Palmas – que tem mais de 300 mil habitantes – retira 800 L/s.

Com a seca dos rios, o Ministério Público Estadual (MPE) propôs em 2016 uma Ação Civil Pública (ACP) pedindo a imediata suspensão da retirada da água pelos produtores rurais.

Ao invés de apenas decidir pela suspensão da captação, a 1ª Vara da Comarca de Cristalândia, optou por buscar uma solução que produzisse efeitos a longo prazo com uma “decisão estrutural”. Esse tipo de processo vem ganhando cada vez mais espaço e relevância no mundo jurídico por buscar corrigir o problema que gerou a demanda ao invés dar uma única decisão judicial.

Nesse tipo de processo a preocupação preponderante é com o diagnóstico e com a solução gradual do problema. Para tanto é fundamental que o juiz promova o diálogo multiprofissional através das audiências públicas, assim como é fundamental que seja auxiliado por profissionais especializados na temática”

Um dos primeiros passos desse processo foi convidar a Universidade Federal do Tocantins (UFT) para atuar como amicus curiae – uma espécie de consultora técnica ao longo de todo processo.

Sistema GAN e regulação semafórica

Durante as audiências públicas com produtores rurais, empresas ligadas ao agronegócio, representantes de comunidades ribeirinhas, povos indígenas e entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, surgiu a proposta do Projeto de Gestão de Alto Nível (GAN) da Bacia do Rio Formoso.

O projeto foi executado pela UFT por meio do Instituto de Atenção às Cidades (IAC) e da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO), com financiamento dos próprios produtores rurais.

“Havia muitas dúvidas sobre a real causa do problema. Falavam de poucas chuvas, que esses rios sempre secaram, que os produtores estavam captando mais água do que podiam, que as captações não eram licenciadas, que o Naturatins tinha concedido autorizações para captação acima da disponibilidade hídrica entre outras suposições. A solução, portanto, era reduzir essas incertezas, com uma Gestão de Alto Nível”, explicou o Dr. Felipe Marques, coordenador do Sistema GAN.

Os trabalhos foram divididos em quatro fases:

Fase de diagnóstico da disponibilidade hídrica

Fase de diagnóstico da demanda hídrica

Fase de monitoramento eletrônico da bacia

Fase de revisão das outorgas e das regras de operação

As duas primeiras se ocuparam de avaliar a quantidade de água disponível nos cursos d’água e o volume que estava sendo captado para irrigação. Segundo Felipe Marques, ficou demonstrado que a falta de informações era um dos principais entraves para a gestão eficiente da água.

Na terceira fase o objetivo foi criar uma tecnologia capaz de modificar essa realidade e monitorar remotamente a situação dos rios em tempo real.

“A Fase C foi a que produziu o resultado mais aguardado, pois a tecnologia desenvolvida pelo IAC, com apoio de vários parceiros, para medição, transmissão e disponibilização de dados, em tempo real na internet, sobre a disponibilidade e a demanda da água foi inédita.”

Ao longo do processo houve a instalação de 109 estações de monitoramento para medir os níveis dos rios da bacia do Rio Formoso, bem como monitorar as captações de água.

Coordenador do Sistema GAN explica a atual situação do projeto no estado

O Sistema GAN, inclusive, foi premiado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 2020 na categoria inovação tecnológica. Atualmente o projeto encontra-se em expansão, monitorando rios federais, e recentemente foi institucionalizado pelo governo de Minas Gerais para monitorar todo o Estado.

Ao longo do processo sobre o uso da água da bacia na irrigação também foi criado um sistema semafórico com critérios para permitir captação da água a depender da situação dos rios. Foram estabelecidas regras para rodízio e suspensão das permissões diante de níveis críticos.

A última fase do projeto, ainda em andamento, se ocupa da revisão das outorgas para uso da água, pois uma vez conhecidas a disponibilidade e a demanda hídrica seria necessário compatibilizar as captações com a disponibilidade dos rios.

Desafios que continuam

Leito do Rio Formoso tomado por bancos de areia durante vistoria do Ministério Público, em 2021

MPE/Divulgação

Apesar dos avanços alcançados ao longo do processo, um relatório do Centro de Apoio Técnico Operacional do Meio Ambiente (Caoma) do Ministério Público apontou que ainda existem pontos críticos nos rios que compõe a bacia. Em 2022, por exemplo, os bancos de areia voltaram a tomar conta do Rio Formoso no período de estiagem.

O sistema semafórico também recebeu críticas após novos episódios de descumprimento e devido à dificuldade de medir a situação real da bacia pelo efeito das dezenas de barragens elevatórias instaladas no leito dos rios há mais de 20 anos – algumas de forma irregular.

Segundo a Promotoria Regional Ambiental do Araguaia, atualmente a região soma aproximadamente 700 procedimentos ambientais em tramitação, além de ações judiciais propostas pelo MPE relativas ao uso desordenado de água por projetos de irrigação e de desmatamento ilegal.

“São quase 10 anos acompanhando essa situação e intervindo para que o Estado regule e fiscalize eficientemente a captação de água desses rios. No entanto, a área plantada continuou crescendo desordenadamente na Bacia; inúmeros barramentos foram implantados sem estudos ambientais complexos em diversos rios; o sistema GAN foi praticamente abandonado e a revisão de outorgas do Naturatins não se demonstrou efetiva ou transparente”, afiram o promotor de Justiça Francisco Brandes.

Ainda há muito que avançar. Atualmente o sistema Gestão de Alto Nível (GAN) segue funcionando e monitora rios da União em parceria com a Agência Nacional de Águas. No Tocantins, por outro lado, desde 2022 IAC/UFT se limitou a manter o Sistema GAN online.

O coordenador do sistema diz que muitas funcionalidades não estão disponíveis no estado, porque são necessários recursos físicos, humanos e financeiros para a manutenção.

“Sem a revisão das outorgas, o Sistema GAN continua sendo mantido pelo IAC/UFT, as informações sobre a disponibilidade hídrica dos cursos d’água e da demanda hídrica de todas as 106 bombas de irrigação estão sendo monitoradas, entretanto, a solução ainda não afasta o risco ambiental e a insegurança da irrigação, pois não é possível saber se os usuários estão respeitando os limites de captação outorgados”, disse Felipe Marques.

Diálogo e busca por solução

A Ação Civil Pública que deu início a atuação judicial foi finalizada, no primeiro grau de jurisdição, neste mês de março com a sentença expedida pelo juiz Wellington Magalhães. “O processo da Bacia do Rio Formoso representa um novo paradigma de processo judicial caracterizado pelo diálogo e construção coletiva de soluções para os problemas reais da sociedade”, disse o juiz.

A decisão homologou os acordos feitos ao longo das audiências públicas e finalizou o processo após seis anos, estabelecendo 27 medidas que deverão ser implementadas principalmente pelo governo do estado, por meio do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e Comitê de Bacia do Rio Formoso.

“O maior desafio, com certeza, foi manter o diálogo entre as partes. A solução proposta pela UFT, ainda no começo do processo, em 2016, foi acolhida pelas partes, mas cumprir as etapas do projeto Gestão de Alto Nível da Bacia do Rio Formoso foi e vem sendo muito difícil. Não foi por outra razão que a sentença estrutural trouxe uma série de 27 medidas administrativas que são, na verdade, uma síntese de tudo que precisa ser feito para que efetivamente possamos garantir o desenvolvimento econômico e social com respeito às leis da natureza”, comentou o juiz.

Entre as obrigações estabelecidas destacam se a manutenção do Sistema GAN, assim como a necessidade de se instalar novas estações para medir o nível da água entre as estações elevatórias e a determinação para que a revisão das outorgas seja concluída em até 180 dias pelo Naturatins.

“Algumas dessas medidas encontram-se em fase de cumprimento, como por exemplo, a cobrança do uso da água, o monitoramento dos rios e das captações e a revisão as outorgas. Porém, muito ainda precisa ser feito, efetivamente cumprido. Por isso foi dado um prazo para que o Estado possa apresentar um plano de trabalho visando justamente o integral cumprimento dos compromissos assumidos e numerados na sentença estrutural da Bacia do Rio Formoso”, disse o juiz.

Outra medida importante foi determinar estudos para a criação de uma Agência de Águas para a bacia e estabelecer a cobrança do uso dos recursos hídricos para fins de irrigação. A Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest) concorda com a taxa, desde que os recursos sejam usados para o desenvolvimento da bacia, conforme determinado pela decisão.

“Tem que discutir logicamente quais são os valores que vão ser praticado, quais são os critérios, e principalmente tem que criar a agência, que isso é uma é uma determinação legal. A agência da bacia que vai administrar os recursos e vai garantir que esse recurso realmente seja destinado para investimento na bacia do Rio Formoso. Na própria bacia do rio Pium, Javaés”, comentou o presidente da Aproest

O g1 também procurou o governo do Tocantins para comentar os avanços alcançados ao longo da Ação Civil Pública, bem como as determinações da Justiça.

Em nota, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informou que um grupo multissetorial foi formado para viabilizar o atendimento das medidas determinadas pela Justiça.

Integram o grupo o Naturatins, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Estação elevatória utilizada para captação da água na Bacia do Rio Formoso

Divulgação/MP-TO

