Senza zione Ballando con le Stelle, Milly ruba un giudice a Maria De Filippi, Lei sbotta: “Non è stata corretta”. E’ bufera tra le due

Il primo concorrente certo di Ballando con le Stelle è Morgan, che già in passato ha scatenato una discussione tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. La sua è una figura controversa del piccolo schermo. E’ diventato famosissimo in seguito all’episodio avvenuto al Festival di Sanremo, quando sul palco dell’Ariston ha offeso, cantando, il suo compagno Bugo che ha deciso di abbandonare la competizione

Purtroppo, nella prossima edizione mancherà quello che nel quintetto era il terribile, ma siamo sicuri che Selvaggia Lucarelli sarà ben lieta di far valere la sua lingue biforcuta per due. Intanto, non ci resta che preoccuparci per la povera insegnante di ballo che avrà l’arduo compito di tenere a bada l’artista, di bacchettarlo quando ce ne sia bisogno e di sopportare il suo carattere non semplice.

“C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, il cantautore dovrebbe essere il primo nome certo nel cast dei ballerini vip che prenderanno parte alla trasmissione”. C’è un aneddoto interessante che riguarda Morgan e una sua partecipazione passata a Ballando con le Stelle, che causò una discussione tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Accade spesso che le reti di cui le due donne fanno parte, rispettivamente Rai e Mediaset, si contendano i personaggi più amati del momento.

E la moglie di Maurizio Costanzo non è di certo abituata a perdere. Quando decide di avere un volto famoso nel suo cast, è difficile che non riesca nel suo intento. Ma in quell’occasione la bella bionda del primo canale è riuscita a toglierle l’artista a trasmissioni già cominciate. All’epoca Morgan era nella giuria di Amici, ma lasciò il suo ruolo nella squadra bianca dopo una accesa discussione che accadde in studio. Era il 2017 e, solo dieci giorni dopo, l’artista prendeva parte a una puntata di Ballando con le Stelle, invitato da Milly Carlucci.

Furono molti a pensare che la conduttrice volesse fare uno sgarro alla concorrente. Ma lei negò affermando di aver avuto un interesse esclusivamente per il cantautore, senza pensare alle conseguenze: “Se ho invitato Morgan a Ballando con le Stelle per fare uno sgarbo alla De Filippi? No, è andata diversamente.. Morgan è un personaggio interessante e originale”. Ma la regina di Mediaset non le manda a dire e, intervistata da Il Fatto Quotidiano, condivise apertamente il suo pensiero su Milly Carlucci: “Non avrei invitato Morgan, avrei aspettato un’occasione diversa e non avrei giocato sull’equivoco verità”