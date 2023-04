Separados há 70 anos, irmãos se reencontram no interior de SP; assista ao momento

José Francisco da Silva, de 90 anos, e o irmão de mesmo nome, de 75 anos, moram a cerca de apenas 45 km de distância e não sabiam. Reencontro emocionante ocorreu nesta sexta-feira (31). Irmãos se reencontram após 70 anos sem notícias

Após 70 anos sem contato com a família, José Francisco da Silva, de 90 anos, não imaginava que reencontraria o irmão a apenas 45 quilômetros de distância da casa onde vive em Hortolândia (SP). Mas foi exatamente o que aconteceu.

O irmão, que também se chama José Francisco da Silva e tem 75 anos, mora em Limeira (SP) há 21 anos. O reencontro, em meio a muita emoção, ocorreu nesta sexta-feira (31) e contou com a reunião das duas famílias. Assista ao momento acima.

“Eu procurava os meus irmãos. Depois que entrou a internet, comecei a achar tudo quanto é nome e nada, então as coisas só são quando Deus quer”, conta o irmão mais velho.

Seu José só conseguiu retomar o contato com seus familiares após um sobrinho contratar um investigador na internet, do Maranhão, que descobriu o paradeiro dos irmãos, nascidos em Bom Conselho (PE).

O contato com seus entes queridos foi perdido após Seu José servir o exército, em Campo Grande (MS). Após o período, morou em diversos estados do Brasil, conheceu sua esposa no Paraná e teve sete filhos até chegar a Campinas (SP), onde trabalhou e se aposentou como porteiro.

As investigações também encontraram outras duas irmãs no Pará e no Pernambuco. O irmão caçula da família, que assim como os outros dois se chamava José Francisco da Silva, morreu em 2015, no Rio de Janeiro.

“Chegou o dia de encontrar com ele e ele encontra comigo. Foi um dia muito importante para nós e para família dele também. […] Foi a maior alegria do mundo para mim”, conta o irmão de 75 anos.

O reencontro também contou com a participação de tios, sobrinhos e primos de ambas as famílias e chamada de vídeo com as outras duas irmãs.

“O próximo passo é encontrar com vocês [com as duas irmãs]. Podem ficar em paz que nós vamos nos encontrar”, finaliza o primogênito.

