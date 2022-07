separazione-totti-blasi,-la-mamma-di-lui-interviene-e-distrugge-ilary:-ecco-che-mi-ha-detto-mio-figlio

Continua, inarrestabile, il gossip sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi. Ogni giorno emergono nuovi retroscena e nuove indiscrezione, si svelano altarini e segreti quasi come se, in tutti questi anni, qualcuno avrebbe voluto proteggere la figura così importante del calciatore. Addirittura, non si fa altro che dire che ‘Roma tutto perdona ai suoi eroi’. Infatti, stando alle ultime dichiarazioni e foto provate, il pupone avrebbe iniziato la sua frequentazione con Noemi già ad ottobre 2021 e, solo tra febbraio-marzo, Ilary l’avrebbe scoperto grazie ad un investigatore privato.

Tutto ciò è stato reso noto da una lungo racconto che si può leggere sulla rivista Chi magazine di Alfonso Signorini e dalle foto pubblicate da Dagospia che ritraggono i coniugi Totti ad una festa a Roma. Ebbene, a tale festa, poco distante da loro si trovava anche Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco con cui, pare, ci conviva. Secondo tali prove, questo sarebbe il motivo della fine di una ventennale storia d’amore. Ma, stando a quanto si vocifera in queste ore, pare che il capitano sia molto nervoso a causa di questi pettegolezzi e la Blasi potrebbe raccontare, a Verissimo, una volta per tutte le verità.

Stando a delle indiscrezioni, infatti, Ilary potrebbe andare nel salotto della sua amica Silvia Toffanin, a settembre, per raccontare come sono andate realmente le cose. Si tratterebbe, quindi, di ritrattare tutto ciò che aveva smentito sempre a Verissimo, tra febbraio-marzo, dopo che Dagospia aveva lanciato la bomba sulla crisi con Totti e la frequentazione di lui con Noemi. Nelle ultime ore, però, sta circolando un ulteriore gossip che pare possa c’entrare con la crisi tra i due.

Riguarda i rapporti tra la Blasi e Fiorella, mamma di Totti. Ebbene, sia ora che in passato si è e sempre detto che tra le due non ci sia mai stata tanta stima o simpatia. I rapporti sono stati sempre apparentemente normali per un quieto vivere. Addirittura, si è sempre detto che la signora non abbia mai accettato a pieno prima il fidanzamento e poi il matrimonio del pupone con Ilary. Ebbene, la cronaca rosa ha ripreso una frase detta, anni fa, dalla donna: “Le mamme capiscono sempre tutto. ‘Ma che te metti co’ ‘na ballerina?’”. Ricordiamo che Francesco si innamorò perdutamente di Ilary vedendola fare la letterina a Passaparola e in quel momento disse che sarebbe stata la donna della sua vita.

Dunque, a quanto pare, l'astio tra le due donne alfa di casa Totti, col passare degli anni, avrebbe fatto aprire gli occhi al pupone e a guardare al di fuori della sua ventennale storia d'amore con Ilary cui tutti hanno sempre guardato con ammirazione. Chissà, invece, se la nuova compagna, Noemi, piaccia alla signora Fiorella, sempre se le due si siano già conosciute. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda di cronaca rosa più seguita negli ultimi 15 giorni.

