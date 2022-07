Separazione Totti-Blasi, retroscena incredibile: Lui è furioso. “Non si dà pace, vuole tornare con lei” Ecco cosa ha fatto

Nuovi incredibili retroscena emergono sulla separazione tra la Blasi e Totti. Alcune dichiarazioni e indiscrezioni rivelano che l’ex capitano della Roma sia veramente furioso per la decisione presa che, a quanto pare, sia solo di Ilary. La bomba è stata sganciata da Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo e, inoltre, ci sono le parole dell’amico, Alex Nuccetelli. Ecco cosa sta accadendo.

La crisi tra Totti e Ilary si vociferava già da febbraio ma i due hanno sempre smentito la qualsiasi pur di difendere la famiglia e permettere che lei potesse condurre l‘Isola dei Famosi in tranquillità. Le voci, però, erano fondate tanto che i due l’hanno annunciato l’11 luglio con un comunicato disgiunto all’Ansa. Ma quali sono stati i motivi che hanno portato alla fine di una ventennale storia d’amore? Pare che siano riconducibili maggiormente alla Blasi. Sul settimana Nuovo, infatti, si legge “Non si dà pace, Francesco Totti…La rabbia è tanta…”.

Sempre secondo alcune voci sentite da Signoretti, il pupone avrebbe fatto di tutto pur di risolvere la crisi con sua moglie. In realtà è quello che lo stesso Totti ha scritto nel suo comunicato: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile.” Ed è stato realmente così. Alcune persone lo hanno riferito tanto che, sempre sulla rivista, si legge: “Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto.”

Dunque, la scelta di separarsi pare essere realmente riconducibile ad una decisione univoca, ossia di Ilary. L’amico di Totti, Alex Nuccetelli, lo stesso che li fece conoscere ben vent’anni fa e molto vicino alla coppia, ha confessato il suo pensiero al riguardo e alcuni dettagli sulla Blasi. “La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary. Sono convinto che in lui il desiderio di averla al suo fianco non si sia mai spento. Lei spesso e volentieri gli rispondeva male…Era sempre arrabbiata e nervosa.”

Dunque, la vera crisi sarebbe scaturita da continui litigi e dal brusco atteggiamento che Ilary stava assumendo negli ultimi periodi. La relazione tra Totti e Noemi Bocchi sarebbe stata solo una conseguenza a tutto e non la causa. Tra l’altro, al momento, non sa sei i due stessero ancora insieme o meno e se Francesco stesse realmente pensando di raggiungere la sua famiglia in Africa per riconquistare la moglie. Non ci resta che attendere per saperne di più. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi.

Separazione Totti-Blasi, retroscena incredibile: Lui è furioso. “Non si dà pace, vuole tornare con lei” Ecco cosa ha fatto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.