Separazione Totti-Ilary, parla la gola profonda: “Lui si è sentito solo, lei si comportava sempre così con lui”

I motivi della separazione tra Totti e Ilary Blasi vanno via via definendosi sempre più. Mercoledì, Chi magazine ha lanciato la bomba: la conduttrice avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie ad un investigatore privato e alle parole della figlia Isabel. In seguito, Dagospia ne ha sganciato un’altra: i coniugi, già ad ottobre, parteciparono ad una festa in cui era presente anche Noemi, la nuova compagna di Francesco. L’ennesimo retroscena, invece, ci viene fornito dall’amico di lui, Alex Nuccetelli, pr e bodybuilder romano, nonché ex marito di Antonella Mosetti.

Alex Nucetelli, amico di vecchia data di del capitano della Roma e colui che gli fece conoscere Ilary ben vent’anni fa, è tornato a parlare della coppia. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: “Io non so proprio come si sono ridotti così. Forse perché Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo. E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”. Dunque, stando a tali dichiarazioni il tradimento di lui sarebbe stato lecito solo perché lei era sempre nervosa.

In realtà, come già anticipato, Chi ha rivelato che Totti avrebbe iniziato a frequentarsi con Noemi già ad ottobre 2021 e che i due si sono conosciuti ad agosto 21 ad una partita di padel. Inoltre, solo durante la conduzione de L’isola dei famosi, tra febbraio-marzo 2022, Ilary avrebbe ingaggiato un investigatore privato per scoprire cosa facesse il marito. Ciò dopo aver ascoltato le confessioni della figlia Isabel che avrebbe raccontato di passare il pomeriggio con due bambini e col papà. I bambini sarebbero proprio i figli della Bocchi. Ad avvalorare i racconti del giornale di Alfonso Signorini ci sono state anche le foto lanciate sul portale Dagospia che ritraggono Noemi alla stessa festa del 23 ottobre 2021 dove erano presenti anche i coniugi Totti.

Ma, proprio in merito a questa famosa serata di ottobre, Nuccetelli ha dichiarato: “C’erano ottocento persone, era una cena-spettacolo. Avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti“. […] Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh“. “Conosco Noemi, è una ragazza fantastica. Conosco da parecchio anche lei. Le cose vere che so io, che poi il cartaceo travisa sempre, perché poi il cartaceo ti fa anche dei trabocchetti. ‘ Secondo te, se uscissero le foto di Noemi e Francesco, dopo sei mesi, cosa pensi?’ Ok, se escono dopo sei mesi penso che uno più uno fa due e sono d’accordo con voi.

(…) Mi ha raggiunto a una serata mia, perché io faccio pubbliche relazioni da sempre. Mi ha detto: ‘Sai chi c’era al torneo di Paddle? C’era quel tuo amico! Ah, simpatico’. Punto. Assolutamente non mi ha dato proprio motivo di pensare oltre. Lei è assidua alle mie serate. Francesco per quelle poche uscite che fa annualmente le fa, fortunatamente, ringrazio al cielo, le fa tutte con me. Può darsi che si sono rincontrati alle serate mie, ma intanto la prima cosa credo che sia capire se veramente c’è… Perché ho visto delle foto di Chi che dovevano essere chissà che cosa e ho visto delle foto sotto un palazzo.”

Dunque, ancora una volta, nessuno, nemmeno l'amico fraterno di Totti, si espone così tanto da dire realmente come sono andate le cose, è un continui punto interrogativo. Certamente coloro che potrebbero raccontare la realtà dei fatti sono solo i due coniugi e non è detto che lo facciano. Infine, Alex si è esposto sul capitano e sulle sue abitudini. "Io e Francesco? Ci sentiamo spessissimo e sempre, sin da single, non è mai stato un uomo di quelli che si è vantato delle sue conoscenze o delle sue cose, è molto riservato".

Separazione Totti-Ilary, parla la gola profonda: "Lui si è sentito solo, lei si comportava sempre così con lui" scritto su Più Donna da Imma Bartolo.