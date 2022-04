seppie-e-piselli-morbidissime:-i-trucchi-per-non-stracuocere-il-pesce-e-gustare-un-piatto-semplice-e-leggero

Le seppie con i piselli, un secondo piatto di pesce che non passa mai di moda, da servire anche come secondo e contorno, oppure utilizzare il sugo per condire la pasta.

Come vedete è una preparazione che vi farà recuperare tempo in cucina, per un pranzo e/o una cena a base di pesce. Si tratta di una ricetta tipicamente casalinga, e pertanto le varianti per la preparazione di questo piatto sono molteplici.

Potete decidere di usare o meno il peperoncino piccante, usare i pomodorini freschi, oppure i pelati, un poco di concentrato di pomodoro, cucinarle addirittura in bianco o con i pomodori passati. Qualsiasi sia la vostra preparazione, l’importate e che le seppie siano freschissime, e in fase di cottura devono rimanere morbide e non gommose. Di seguito vi descrivo la mia ricetta per preparare questa pietanza.

Ingredienti:

500 gr di seppie

200 gr di piselli

½ cipolla

Sale

Vino bianco

Pomodorini

Procedimento:

Per preparare le seppie con i piselli, iniziate a pulire e lavare le seppie, ovviamente questa operazione potete anche farla eseguire dal vostro pescivendolo di fiducia, e tagliatele a striscioline.

In una capiente pentola, mettete l’olio evo, unite la cipolla a fettine sottili, fate rosolare per un paio di minuti a fiamma viva, poi unte seppie e continuate a rosolare per altri tre minuti, sfumate con il vino bianco.

Unite i pomodorini, i piselli e un paio di cucchiai d’acqua, cuocete con la pentola semicoperta per dieci minuti.

Attenzione a non cuocere troppo le seppie, il tempo di cottura dipende dalla loro grandezza. Servite calde, magari accompagnate con dei crostini.

