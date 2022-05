seppioline-in-umido-con-piselli:-tenere-e-gustose-con-la-ricetta-di-benedetta-rossi

Un piatto squisito di pesce, classico della cucina italiana: le seppie, o seppioline con piselli in umido , sono un secondo che non passa mai di moda, diffuso in moltissime zone costiere.

Una ricetta semplicissima e veloce, preparata con pochi ingredienti facilmente reperibili, ideale per un pranzo o una cena di tutti i giorni, o per occasioni particolari.

Come tutti i piatti della tradizione, conosce numerose varianti: chi usa i pomodori freschi e chi il concentrato, e chi preferisce la versione in bianco senza pomodoro, chi mette il prezzemolo e chi no, ma l’unica regola imprescindibile è che le seppie risultino tenere;

il segreto per ottenere delle seppioline morbide, oltre alla scelta di materie prime fresche e di qualità, è una lunga e paziente cottura che renderà le seppioline tenerissime, insaporite dagli aromi di un sughetto semplice addolcito dalla presenza dei piselli, perfetto per fare la scarpetta!

Seppioline in umido con piselli

Ingredienti per 4 porzioni

700 g di seppioline

300 g di piselli

una carota

1 cipolla

un pezzo di gambo di sedano

una punta di peperoncino

100 g di vino bianco secco

400 g passata di pomodoro

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Pulite le seppioline oppure acquistatele già pulite.

In una padella scaldate l’olio con il peperoncino, poi soffriggete il trito di cipolla, carota e sedano;

dopo qualche minuto uniate le seppie e fatele rosolare per pochi secondi.

Sfumate con il vino bianco e, quando le seppie saranno diventate traslucide, aggiungete i piselli e cuocete per 3-4 minuti.

Unite la passata di pomodoro e proseguite la cottura a fuoco moderato per altri 5 minuti, verificando la cottura delle seppioline pungendole con una forchetta, che dovrà entrare facilmente;

aggiustate di sale poco prima di spegnere il fuoco.

Eccole pronte le squisite Seppioline in umido con piselli, da accompagnare con fette di pane rustico per fare la scarpetta!

ricette dal blog Caos&Cucina

L’articolo Seppioline in umido con piselli: tenere e gustose con la ricetta di Benedetta Rossi proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.