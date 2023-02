Sepultura é violada e corpo de mulher é encontrado fora do túmulo em cemitério no interior de SP

Mulher de 65 anos havia sido enterrada no local, em Santa Cruz do Rio Pardo, na tarde do dia anterior à violação. Cemitério passou por perícia e restos mortais serão encaminhados ao IML de Ourinhos (SP). Cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) recebe policiais após violação de sepultura

O corpo de uma mulher de 65 anos, sepultada no final da tarde deste domingo (26), foi encontrado fora do jazigo, na manhã desta segunda-feira (27), no cemitério municipal de Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

A situação foi identificada por um funcionário do local, que fazia a limpeza, segundo a própria administração do cemitério.

O corpo estava ao lado da sepultura, que foi violada. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram mobilizadas e a área foi isolada para trabalho da perícia.

Após liberação pelos peritos, os restos mortais da mulher serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ourinhos (SP) para avaliar se houve alguma violação também do corpo.

