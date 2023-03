sequestrati-25-immobili-abusivi-sulla-costa-della-provincia-di-catanzaro

Operazione giudiziaria in materia edilizia posta in essere dal Comando della Polizia Municipale di Simeri Crichi, nella provincia di Catanzaro, che su impulso della commissione straordinaria che guida il Comune ha portato al sequestro di 25 immobili, oltre ad ulteriori tre, che sono invece stati oggetto di comunicazione di notizia di reato. L’abuso edilizio che ha portato al sequestro – convalidato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro nelle scorse ore – si è concretizzato nella località Marincoli della frazione Simeri Mare, in quanto le attività di costruzione sono state avviate e portate avanti in assenza di titolo edilizio. Le operazioni condotte dal Comandante Nicola Vittorio Canino e dal Brigadiere Maria Rita Berlingò hanno posto sotto sequestro gli immobili parzialmente realizzati e che in virtù del provvedimento dell’autorità giudiziaria ora non potranno essere ultimati.

Strutture costruite in aree sottoposte a vincolo paesaggistico

Le strutture fanno parte di una lottizzazione convenzionata ed alcune delle stesse sono poste peraltro all’interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale. Sono già state avviate le procedure che porteranno al formale avvio del procedimento propedeutico all’ordine di demolizione delle opere abusive. L’operazione è stata accolta con soddisfazione dalla terna commissariale – composta dal presidente Aldo Lombardo, dal vice prefetto aggiunto Salvatore Tedesco e dalla funzionaria economico finanziaria Maria Luisa Tripodi – che è alla guida dell’ente comunale, lo si ricorda, in virtù dello scioglimento per infiltrazioni mafiose e che con questo successo vede materializzarsi la prosecuzione della linea d’azione che la terna ha voluto imprimere con decisione per Simeri Crichi.

Vittorio Rienzo