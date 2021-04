serale-amici,-emanuele-filiberto-scatena-il-web:-la-battuta-su-deddy-e-rosa-divide

Nella quarta puntata del Serale di Amici 2021 c’è stata una battuta di Emanuele Filiberto a Deddy che ha scatenato i social network! Quando è stato annunciato come giudice è stato molto contestato, ma nl corso delle prime puntate sta pian piano conquistando il pubblico. Non solo perché sta dimostrando di essere una persona simpatica e divertente, ma anche perché a volte esprime giudizi con cui i telespettatori si ritrovano molto. Non sono state poche le volte in cui, infatti, sui social lo hanno eletto “voce del popolo” per ciò che dice. Così come c’è chi ancora oggi sostiene che Emanuele Filiberto non dovesse essere tra i giudici del Serale di Amici.

Ma veniamo a ciò che è successo stasera, perché come sempre il pubblico si è diviso. Durante la prima manche, Emanuele Filiberto è stato chiamato a dare il voto nella sfida tra Deddy e Aka7even. Era la prima esibizione della serata, quindi la prima volta che il giudice ascoltava Deddy esibirsi dopo l’uscita della fidanzata Rosa. Il concorrente ha scritto delle barre sulla canzone della prova, parole piene di amore che Filiberto ha notato. Quindi appena ha preso la parola ha fatto notare quanto sia stato romantico Deddy. Ma ha aggiunto: “Ti ha fatto bene l’uscita di Rosa”.

Deddy non ha replicato, ma scuotendo la testa ha fatto capire che in realtà non gli ha fatto così tanto bene. Naturalmente il giudice intendeva fargli un complimento, per dire che fosse ispirato più di prima. Non che stesse meglio senza la sua fidanzata ad Amici 2021. La battuta del giudice ha scatenato reazioni diverse sul Web. Da una parte ci sono stati i commenti dei fan di Rosa Di Grazia e Deddy, che dopo averlo visto soffrire tantissimo in settimana, e piangere sul letto della ballerina, hanno scritto che in realtà non è stato bene per niente. Insomma, non hanno gradito molto la battuta del giudice.

Dall’altra parte ci sono stati i tanti che invece volevano l’uscita di Rosa dal Serale e che quindi hanno riso della battuta di Filiberto su Deddy e Rosa. Alcuni hanno anche scritto che non ha fatto bene solo a Deddy, ma anche a loro, e ad Alessandra Celentano.

Deddy è un romanticone…

ti ha fatto bene l’uscita di Rosa eh?

…anche se la lontananza è momentanea!

…❤????#Amici20 #rosadigrazia pic.twitter.com/5RMl27zDo1 — ???????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????? (@_rosaededdy_) April 10, 2021

“Deddy… Ti ha fatto bene l’uscita di Rosa” HA FATTO BENE A LUI, A NOI E AL MONDO DELLA DANZA. #Amici20 pic.twitter.com/j6G8TaPpJE — M. (@Lucignola_) April 10, 2021

Il principe che se ne esce con “ti ha fatto bene l’uscita di Rosa”.

Ma lo vedi che non capisci un cazzo allora.#Amici20 — Scorpio ???? (@Lucia46919627) April 10, 2021

“Ti ha fatto bene l’uscita di Rosa eh?” NON LO VEDETE CHE STA A LUTTO PICCOLO CUORE DI PANNA #amici20 — camomillaa (@caamomillaaa) April 10, 2021

“Ti ha fatto bene l’uscita di Rosa”. No, l’uscita di Rosa ha fatto bene a noi da casa che non dobbiamo più vederla ballare. HAHAHA #amici20 — Reelle (@anzileggerrima) April 10, 2021