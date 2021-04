serale-amici,-imprevisto-per-alessandro:-si-rompe-la-sedia-mentre-balla

Piccolo imprevisto per Alessandro Cavallo: ha spaccato la sedia nella sua prima esibizione del settimo Serale di Amici 2021. Il ballerino si è esibito nella seconda sfida della prima partita. La sua insegnante Lorella Cuccarini lo ha schierato contro Serena, scegliendo di farli sfidare sul guanto lanciato in settimana. Un guanto che ha acceso una nuova diatriba tra Alessandra Celentano e la Cuccarini. La maestra Alessandra ha infatti sottolineato come il guanto non fosse per niente equo come Lorella aveva sostenuto. O meglio, come voleva far credere.

La Celentano non ha nulla da ridire sui guanti non equi, anche perché è la prima a lanciarli, ciò che invece apprezzerebbe è più trasparenza da parte dei colleghi. Insomma, lanciare guanti non equi va bene purché non ci si nasconda dietro un dito e si abbia il coraggio di ammetterlo. Lorella si è fatta trovare un po’ impreparata, ha replicato senza poter smentire di fatto la Celentano. Dopo il loro confronto, Alessandro ha dato inizio alle danze. La bellissima coreografia montata da Elena D’Amario era molto intensa e grintosa e si sposa bene con la danza che presenta il ballerino di Amici 2021.

A differenza di Serena che invece è più portata per una danza elegante, armoniosa. E proprio perché si trattava di una coreografia molto intensa, Alessandro ci ha messo così tanta intensità che ha spaccato lo sgabello. Durante la performance infatti era prevista l’interazione con lo sgabello e a un certo punto dovevano poggiarci il piede sopra, ma lui lo ha poggiato con troppa veemenza. Lo ha letteralmente sfondato.

Alessandro è riuscito ad andare avanti nell’esibizione, non si è lasciato intimidire da questo piccolo imprevisto. Con molta forza ha liberato il piede e ha continuato a ballare, portando a termine la coreografia. Appena finita la musica, Maria De Filippi ha esclamato: “Non era prevista la rottura, eh Ale?”. Lorella ha aggiunto che il suo allievo è stato un po’ troppo veemente. Il piccolo imprevisto è servito a dimostrare ai giudici quanto fosse realmente intensa l’esibizione. Stefano De Martino nel dare il punto ad Alessandro infatti ha evidenziato proprio che è stato così intenso da spaccare lo sgabello durante l’esibizione. Per fortuna non si è fatto male, è stato solo un piccolo imprevisto.