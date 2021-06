serena-bortone-finalmente-in-vacanza-in-liguria:-“il-mare-mi-emoziona-sin-da-bambina”

Serena Bortone ha finalmente cominciato le sue vacanze. Dopo un’intera stagione in onda su Rai1 con Oggi è un altro giorno, la conduttrice e giornalista si gode il meritato riposo sulla costa di Imperia, in Liguria. Su Instagram, celebra il momento con una foto e un omaggio al mare: “Ringrazio la sorte o la divina provvidenza per aver potuto vedere il mare fin da bambina, e ancora oggi ringrazio di continuare a provare quell’emozione, ogni volta che il mio sguardo si posa su di un’onda increspata di azzurro”.

La grande stagione di Serena Bortone

Serena Bortone ha chiuso la sua prima stagione al timone di Oggi è un altro giorno con il sorriso. La trasmissione del post prandiale di Rai1 è cresciuta nel corso delle puntate. A Fanpage.it, la protagonista della stagione di Rai1 ha dichiarato:

Ho lavorato in modo molto artigianale, con il fine ultimo di essere terminale di un lavoro di squadra. L’ho abbracciata come una sfida e il fatto che molte persone mi abbiano scoperta mi fa piacere perché hanno scoperto il nostro modo di lavorare e fare televisione. Era importante trasmettere l’impianto valoriale che volevamo dare a questo programma.

E sul futuro di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha promesso rinnovamenti perché “mi annoio presto”.

L’estate di Serena Bortone

Per raccontare la sua estate a Cervo, incantevole borgo a pochi passi da Imperia, Serena Bortone ha raccontato la scena de “I quattrocento colpi” di Truffaut, quando Antoine Doinel scappa dal riformatorio per andare a vedere il mare.