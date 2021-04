serena-bortone:-gelata-da-carlo-conti-|la-battuta-troppo-spinta

Serena Bortone è un volto molto noto dei talk show politici, ieri, a Oggi è un altro giorno, ha avuto come ospite il collega Carlo Conti, tra i due c’è stato un simpatico siparietto un po’ piccante.

Carlo Conti è un presentatore molto popolare e amato dagli spettatori che sta per tornare sul piccolo schermo con lo show Top 10, un programma che ha contribuito a creare l’anno scorso, durante i momenti più duri del lockdown. All’epoca la trasmissione era riuscita a toccare il 20% di share e così è stata riconfermata per una seconda stagione a partire da venerdì prossimo.

Proprio di questa novità ha voluto parlare ospite di Oggi è un altro giorno e di Serena Bortone, giornalista e conduttrice di successo che si è distinta, in passato, per aver dato vita ad Agorà. Ma che cosa è successo di speciale? Quale gaffe ha fatto Carlo Conti? E come ha reagito la padrona di casa?

L’infanzia difficile di Carlo Conti

Il simpatico Conti, messo davanti a tante foto del passato, ha colto l’occasione per parlare un po’ della sua infanzia, sicuramente non facile perché priva del papà morto quando lui era ancora molto piccolo, aveva infatti 18 mesi. La sua mamma Lolette per cui lui ha una grande ammirazione, ha dovuto allevarlo tutto da sola e con pure pochi mezzi perché aveva speso tutto in cure sperimentali.

Il conduttore di Tale e quale show ha raccontato che la madre poteva essere dura e che ha subito messo fine alla curiosità del figlio per le sigarette ricordandogli che erano le responsabili della morte del padre. Oltre a questi aneddoti però c’è stato anche spazio per momenti di leggerezza come lo scambio di battute un po’ audaci cui è stato protagonista.

Lo scivolone sulla foto e l’imbarazzo di Serena Bortone

A un certo punto sullo schermo è comparsa l’immagine di Conti bambino, in bianco e nero, in mutande. A vedersi così l’ospite ha esclamato divertito: “c’è questa parte che ho con me dalla nascita…” aggiungendo che secondo lui non era proprio il caso di evidenziarla in quel modo riferendosi alle sue parti intime.

Mentre la Bortone ha sorriso e non ha commentato, Jessica Morlacchi, ospite fissa della trasmissione si è messa a ridere per il doppio senso ricevendo un richiamo al silenzio dalla conduttrice. A quel punto Conti le ha chiesto perché stesse ridendo e lei ha risposto che l’aveva notato anche lei. “Sei andata a guardare proprio lì?” ha proseguito, sempre scherzando l’uomo, alla fine la giornalista era piuttosto imbarazzata, ma è riuscita comunque a riprendersi e a riportare la conversazione su binari più rigorosi. Insomma una parentesi un po’ osè che ha insaporito la trasmissione.

L’articolo Serena Bortone: gelata da Carlo Conti |La battuta troppo spinta proviene da Political24.