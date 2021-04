Serena Bortone non è sposata: la confessione sulla vita privata

Serena Bortone non è sposata. A dichiararlo la diretta interessata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio. La presentatrice di Oggi è un altro giorno non è mai convolata a nozze. Il motivo? La 50enne non crede molto nel sacramento del matrimonio ma nell’indipendenza. E lei è sempre stata molto indipendente: non ha un compagno e non ha figli e nutre una passione smodata per il suo lavoro.

Serena Bortone attualmente non è impegnata ma si definisce innamorata dell’amore e non ha mai chiuso le porte a questo sentimento che muove il mondo. Se arriverà una passione travolgente sarà pronta a lasciarsi travolgere… Quando sarà la Bortone non condividerà nulla con i suoi follower. Su Instagram Serena condivide principalmente post e video di lavoro. Nessuna foto o filmato che racconta la sua vita più intima.

Una scelta ben precisa quella di Serena Bortone sulla sua vita privata, come confidato a Mio:

“Non mi interessa mostrare la mia profondità perché penso che i social non siano lo strumento adatto. Conservo un certo pudore, in questa contemporaneità, sempre troppo raccontata”

La professione di Serena Bortone

Serena Bortone è sempre stata molto devota al suo lavoro. A fine anni Ottanta è approdata a Rai Tre e per tanti anni è stato uno dei volti della terza rete Rai. Ha lavorato ad: Avanzi, Ultimo minuto, Mi manda Lubrano, Mi manda Rai Tre. Dal 2010 al 2020 è stata al timone di Agorà.

Oltre ad essere una conduttrice Serena Bortone è una giornalista politica e di reportage. Tanti i documentari che portano la sua firma. Un lavoro indubbiamente intenso quello di Serena che, molto probabilmente, l’ha spinta a trascurare la vita privata.

Da settembre 2020, poi, è stata “promossa” nel pomeriggio di Rai Uno con Oggi è un altro giorno. Un format partito in sordina che ha saputo però conquistare il pubblico giorno dopo giorno. Una scommessa vinta per il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, che ha sempre creduto nel talento della Bortone.

A gennaio 2021 Serena Bortone ha dovuto fare i conti con il Covid-19. Per fortuna la giornalista è riuscita a sconfiggerlo senza alcun sintomo e per questo ha condotto tranquillamente Oggi è un altro giorno da casa.