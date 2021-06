Serena Bortone, perché è diventata famosa: cosa si nasconde dietro

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” esce di scena per questa stagione tv, e lo fa alla grande. Proprio Serena Bortone svela un segreto.

Il suo programma “Oggi è un altro giorno” è risultato sempre molto seguito. E Serena Bortone, complice anche i tanti ospiti vip chiamati in studio di giorno in giorno, ha riscosso un generale apprezzamento.

Serena Bortone con la Morlacchi e Romina Jr Foto da Instagram

Il tutto nonostante una certa propensione a compiere delle gaffe. Lei ci sarà ancora, avendo ricevuto una più che scontata riconferma per quanto riguarda la stagione televisiva 2021/2022.

Da settembre prossimo rivedremo quindi Serena Bortone e la sua trasmissione, nel corso della quale erano diventati ospiti fissi la cantante Jessica Morlacchi ed il campione de “L’Eredità”, Massimo Cannoletta.

Ma il casto degli ospiti “semi-fissi” ha visto la frequente partecipazione di Lino Banfi, Gigliola Cinquetti, Alessandro Cecchi Paone, Pino Strabioli, Gigi Marzullo, Minnie Minoprio, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi, Romina Carrisi, Mariolina Cannuli, Carolina Rey, Emanuel Caserio e Pietro Masotti.

Il segreto del suo successo è molto semplice

Tutti quanti loro si sono spesso alternati da settembre scorso fino alla messa in onda del programma, che si è concluso venerdì 25 giugno 2021.

Riguardo alla Bortone c’è da dire che non tutti la conoscevano prima del suo debutto su Rai 1 con “Oggi è un altro giorno”. Lei è consapevole del generale apprezzamento che il pubblico nutre nei suoi confronti.

E si dice certa del perché piaccia così tanto. Il merito arriva dalla capacità innata della giornalista di entrare in comunicazione empatica con i suoi interlocutori.

Questo avviene in quanto Serena Bortone si è specializzata nella psicoanalisi, materia che le ha permesso di capire al meglio quali sono le modalità più adatte per stabilire una relazione con il dirimpettaio di turno.

Questo avviene da sempre, sin da quando lei ha cominciato a farsi vedere in televisione sin dalla metà degli anni ’90. Da lì l’esperienza maturata di anno in anno anche in qualità di autrice televisiva hanno fatto si che lei mettesse su un bagaglio di conoscenze adeguato per il corretto funzionamento di una trasmissione televisiva.