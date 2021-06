Serena Bortone, perché non è sposata? La conduttrice non la racconta giusta: cosa c’è sotto

La conduttrice ci tiene molto a non far trapelare nulla della sua vita privata, cosa si nasconde però dietro la sua situazione sentimentale?

Nata a Roma nel 1970, non ha mai lasciato trapelare nulla sugli aspetti più intimi della sua vita, i telespettatori in questi anni si sono spesso chiesti cosa si cela dietro il volto alla guida di “Oggi è un altro giorno”.

Non sappiamo se Serena Bortone sia single al momento ma spesso anche in diretta ha confessato di essere molto legata alla sua famiglia.

Dal 1998 si è focalizzata però verso la sua vera passione, il giornalismo politico, e nel 2010 è diventata finalmente il volto di “Agorà” che l’ha fatta amare per la sua grande empatia nel mettersi sempre al primo posto nel raccontare le vicende anche più delicate e crudeli.

Serena Bertone ammette la confessione più amara: “Non fa per me”

Alla guida del programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno” da molto tempo, ma questo non è bastato ai più curiosi per far emergere qualche aspetto della sua vita sentimentale.

Intervistata dal settimanale Mio qualche tempo fa però la conduttrice aveva dato alcune indicazioni sul suo modo di vedere il matrimonio ed i legami stabili.

Serena Bortone ha risposto in modo inequivocabile alla domanda del giornalista:

Non credo nel matrimonio, ma nell’indipendenza. Il matrimonio non fa per me.

Ha spiegato poi che l’istituzione matrimoniale e quella di una famiglia da Mulino Bianco non sarebbero propriamente le cose che più si addicono alla sua personalità. Sull’amore però lei è di un altro avviso: