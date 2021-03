Serena Bortone torna sulla lite con Vittoria Schisano: l’attrice reagisce così

Alterco mai sopito tra Serena Bortone e Vittoria Schisano. Partito nel salotto di Oggi è un altro giorno, il confronto si è spostato sui social: la replica dell’attrice alle parole della giornalista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Scintille “invernali” per Oggi è un altro giorno, lo show televisivo nato con l’intento di raccontare l’Italia post Covid. Dal 2020 il salottino di Rai1 ha preso il posto di Vieni da me per approfondire tematiche di stringente attualità del Paese. Non mancano dibattiti politico-sociali e intervista a personaggi famosi. La padrona di casa Serena Bortone, durante un’intervista, si è confrontata con l’attrice Vittoria Schisano. A distanza di pochi mesi dall’evento, la Bortone è tornata sull’alterco dimostrando di non aver modificato il proprio punto di vista: «Non voglio fare altra pubblicità a una signora che è stata così sgradevole». Cosa avrà fatto e come avrà reagito Vittoria Schisano?

LEGGI ANCHE -> Serena Bortone, la gaffe su Ermal Meta è tremenda: gelo in studio

La replica dell’attrice Vittoria Schisano: «Due donne dovrebbero rispettarsi»

Dopo pochi mesi dal confronto con Vittoria Schisano, svoltosi in diretta ad Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è tornata sulla questione definendola «un’esperienza sgradevole». Sembra che l’attrice transessuale, durante l’intervista nel noto programma televisivo, abbia contestato la clip di Un Posto al sole, film girato quando era ancora Giuseppe. «Io sono molto chioccia con chi lavora con me – ha spiegato la Bortone – e ho sentito il dovere di difendere la mia autrice». Vittoria Schisano, però, non ci sta e sui social si ribella. Con un lungo e inequivocabile post su Instagram ha contestato le dichiarazioni della giornalista.

LEGGI ANCHE -> Giancarlo Magalli confessa un dramma a Serena Bortone: È stato molto doloroso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Schisano (@vittoria_schisano)

La foto postata dalla Schisano, che ritrae la conduttrice di Oggi è un altro giorno e le sue dichiarazioni in merito alla questione, è affiancata da un commento “a tinte forti”. Incisiva, l’ex protagonista di Ballando con le stelle ha sottolineato ancora una volta l’assenza di scuse da parte della giornalista. «Dovresti preoccuparti di mettere a proprio agio gli ospiti» ha commentato la Schisano, che allude alla “condizione” dietro la partecipazione al programma: raccontarsi, certamente, ma senza tornare sul suo doloroso passato di transizione di genere. E si scaglia contro i «contenuti pruriginosi acchiappa-share&polemiche»: la clip decontestualizzata del film, secondo l’attrice, non aiuta il pubblico a cogliere la delicatezza della sua storia, ma genere inutile e ulteriore confusione su un tema tema così importante. I follower sono dalla sua parte: «Sei un orgoglio».

L’articolo Serena Bortone torna sulla lite con Vittoria Schisano: l’attrice reagisce così proviene da Ultimaparola.com.