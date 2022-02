serena-enardu-dimessa-dall’ospedale:-“vorrei-una-risposta”

L’ex fidanzata di Pago, Serena Enardu, ha rotto il silenzio dopo esser stata ricoverata all’ospedale di Cagliari per un non meglio precisato malore. Nelle scorse settimane era finita nell’occhio del ciclone per essersi lamentata degli effetti che il vaccino anti-Covid avrebbe avuto su di lei.

Serena Enardu dimessa dall’ospedale

Nelle scorse ore Serena Enardu è stata portata in ospedale in ambulanza a seguito di uno svenimento. In ospedale l’ex gieffina ed ex fidanzata di Pago è stata sottoposta a una serie di controlli ma, a quanto pare, i medici non sarebbero riusciti a darle una risposta univoca sulle cause del malessere che lei accusa da circa un mese (ossia da quando, a suo dire, si sarebbe sottoposta al vaccino anti-Covid). Dopo esser stata dimessa dall’ospedale Serena Enardu ha dichiarato: “Ormai è un mese che non ho più la mia salute, sto bene 2 giorni e 10 male”, e ha aggiunto: “Vorrei solo sapere cos’ho e cosa fare per stare meglio”.

Nei giorni scorsi la Enardu era finita nell’occhio del ciclone perché aveva imputato al vaccino anti-Covid la causa del suo malessere e, in tanti, via social, l’avevano accusata di spaventare il suo pubblico via social su un tema tanto delicato. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?