Serena Enardu, il suo sfogo: “Non è facile. Non sarà un compleanno semplice”

Serena Enardu si lascia andare a uno sfogo: “Non sarà un compleanno semplicissimo”

Serena Enardu una ex tronista di Uomini e Donne oggi lunedì 19 luglio 2021 proprio il giorno in cui compie gli anni, si è lasciata andare a uno sfogo.

L’influencer non ha nascosto ai propri fan di essere dispiaciuta per il fatto di non poter trascorrere il suo compleanno con la sorella gemella Elga, ammettendo: “Non sarà un compleanno semplicissimo perchè non è facile”.



Serena Enardu il giorno del suo compleanno ammette: “Mi avete fatto emozionare specialmente Elga”

L’influencer Serena Enardu nota al pubblico per essere una ex tronista di Uomini e Donne, oggi ha dato il suo buongiorno a tutti coloro che la seguono su Instagram, e riferendosi al suo compleanno ha detto:

“E’ dalle otto che rispondo ai vostri messaggi di auguri. Mi avete fatto emozionare tantissimo tutti, specialmente Elga. Grazie di cuore e del fatto che mi avete fatto rendere conto che sono già vecchissima”.

Serena Enardu rassicurata dalla sorella Elga: “La cosa più importante è l’amore tra di noi”

La 44enne Serena Enardu dopo non aver nascosto la sua amarezza per non poter festeggiare con la sorella gemella Elga, ha aggiunto: “Lo so che tanti di voi hanno passato il compleanno da soli, ma per me e Elga e un po’ particolare la cosa. Comunque grazie a tutti. A mezzanotte mi avete tempestato di messaggi, io già dormivo”.

Nelle scorse ore invece l’ex volto di Uomini e Donne ha risposto a una serie di domande da parte dei suoi fan e a chi le ha chiesto se è fidanzata, ha risposto: “No, secondo me non sarà un impresa facile. Chi se ne frega”.

Oggi intanto non si è fatta attendere la replica della sorella Elga attualmente in quarantena, dato che ha rassicurato Serena che a fine marzo ha avuto il Covid-19 pronunciando le testuali parole:

“Non piangere basto io oggi. Anche se non saremo insieme non è importante. La cosa più importante è l’amore tra di noi. Ti voglio bene”.

Successivamente anche Elga si è sfogata sui social: “Avete presente un leone in gabbia? Sono io oggi. Solitamente mi occupo sempre io dell’organizzazione del compleanno mio e della mia sister, invece sono bloccata e non posso fare nulla”.

