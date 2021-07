serena-enardu-replica-alle-critiche-e-confessa:-“ecco-cosa-mi-fa-male”

Serena Enardu sulle critiche che riceve ammette: “Mi fa un po’ male”

Serena Enardu una nota influencer ed ex tronista di Uomini e Donne ha concesso un’intervista al sito Crea Unica. L’ex volto del noto programma condotto da Maria De Filippi che di recente ha compiuto 45 anni, durante la chiacchierata ha fatto sapere che spesso viene criticata per il suo mestiere ammettendo:

“Quello che mi fa un po’ male è che un po’ mi scoccia, è che tutti dicono che è una cosa molto semplice, che non ci vuole niente”.

Serena Enardu fa un’ammissione: “Ero convinta avrei avuto una vita e un lavoro molto tradizionale”

L’influencer sarda Serena Enardu si è raccontata ai microfoni di Crea Unica. Per iniziare l’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto sapere che il suo lavoro consiste nel condividere le sue giornate, le sue passioni, e tutti gli elementi che la caratterizzano per trasmettere alle persone le sue modalità e una carica positiva che possa aiutare le donne a superare gli ostacoli come fa lei. A questo punto alla domanda se da bambina immaginava di diventare imprenditrice, Serena ha risposto facendo questa ammissione:

“No assolutamente, non ne conoscevo neanche l’esistenza, non c’era questo lavoro. Ero convinta avrei avuto una vita e un lavoro molto tradizionale“.

Successivamente dopo aver detto che per lei fare l’influencer è una grande fortuna per il fatto che unisce la sua vita al divertimento, Serena ha aggiunto che soprattutto riesce ad arrivare a tante persone.

Serena Enardu difende il suo mestiere da influencer: “Il tempo lo impiego”

Serena Enardu a questo punto dopo non aver nascosto di non rimanere indifferente a chi la critica per il suo lavoro, ha aggiunto: “Il tempo io lo impiego perchè dietro a quello che vede un follower c’è un lavoro di due, tre ore”.

Nonostante ciò però l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere anche di ricevere complimenti: “Attraverso questo profilo magari dai tanti spunti a tante donne per uscire fuori da una situazione. Mi piace molto quando mi ringraziano perchè grazie a un argomento che ho affrontato ho aiutato una persona”.

La 45enne ha rotto il silenzio anche sul Covid-19 affermando: “Sicuramente ha dato al web un grandissimo vantaggio perchè le persone non potendo uscire si sono riversate moltissimo sullo smartphone, quindi il Covid ha incrementato le visualizzazioni”.

Infine Serena che nei giorni scorsi si è sfogata, ha fatto sapere cosa pensa dei social media: “Uno strumento che arriva a tantissime persone. Poi ci sono tante cose negative e le conosciamo, però secondo me è importante conoscere anche quelle”. Subito dopo l’influencer ha aggiunto: “Il mio desiderio più grande sarebbe quello che venga utilizzato con lo scopo di aiutare le persone a essere più libere e più vicine a se stesse”.

