La nuova vita di Serena Enardu comincia da un cambio look che ha lasciato i suoi follower senza parole. L’ex del trono classico e di Tempation Island ha rivoluzionato la sua immagine e il risultato sembra essere davvero sorprendente!

In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere Serena Enardu spesso nel mirino dell’attenzione del gossip italiano per via dei rumors che, spesso, la vedono al fianco dell’ex compagno Pago. I fan, infatti, ancora oggi si chiedono se i due abbiano avuto modo di mettere da parte ciò che ha scatenato la loro crisi e trovare così il sereno ma… al momento, per la Enardu è giunto il tempo di concentrarsi solo su sé stessa e il cambiamento nella sua vita comincia proprio dal look.

A tenere banco sul web, non a caso, troviamo la pubblicazione di una foto che in men che non si dica ha conquistato i fan di Serena Enardu.

La nuova vita di Serena Enardu

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello Vip e dopo la fine della relazione con il cantante Pago, ha deciso di concentrare su sé stessa tutta la sua attenzione tra impegni lavorativi e vita da mamma.

Nel corso delle settimane, inoltre, non sono mancati presunti avvistamenti dell’influencer e l’ex compagno ma la nuova vita di Serena Enardu è segnata comunque da cambiamenti vari, come appunto uno stravolgimento del proprio look.

Il cambio look che stupisce fan

Ebbene sì, a tenere banco sul web nel corso delle ultime ore ritrovare la pubblicazione di un’immagine che mostrare il nuovo cambio look di Serena Enardu , come se l’influencer avesse deciso d lasciarsi alle spalle la ‘vecchia’ sé e così anche intraprendere un nuovo cammino.

Nella foto in question, dunque, è possibile vedere Serena Enardu con una luce raggiante sul volto , un sorriso sbagliato e una capigliatura nuova e un look diverso… con tanto di frangia a disegnare i lineamenti del suo viso. Che il cambiamento messo in atto dalla Enardu sia davvero un modo per comunicare ai fan che da adesso in poi tutto per lei andrà in modo diverso rispetto al passato?