serena-grandi-dramma:-“per-colpa-di-dottori-sbagliati-ho-perso-un-seno”

Serena Grandi ha deciso di raccontare l’incubo terribile che sta vivendo da circa tre anni. La 63enne è vittima di malasanità per via di un ritardo della diagnosi. Durante un intervento di lipofilling i medici non si sono accorti del carcinoma che aveva sotto il seno sinistro. Se il medico avesse sottoposto la Grandi ad una mammografia prima dell’intervento il tumore sarebbe stato individuato tempestivamente.

Un’accortezza che ha portato Serena Grandi a restare all’oscuro della sua malattia per ben nove mesi, da febbraio a novembre 2017. L’attrice ha spiegato al settimanale Nuovo:

“Se mi avessero detto che c’era un problema, sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l’intervento di chirurgia estetica al seno o forse l’avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante”

Dunque i dottori hanno completato l’operazione senza notare minimamente quella pallina da ping-pong del diametro di cinque centimetri. È stata Serena Grandi ad accorgersene in un secondo momento, grazie anche all’aiuto dei suoi cagnolini.

Da qui l’appello di Serena Grandi a tutte le donne:

“State molto attente e diffidate di chi si spaccia per grande medico in tv. Fanno gli interventi a favore di telecamera per appagare il loro ego e non per il bene dei pazienti”

La lotta al tumore al seno è stata assai complicata per Serena Grandi, soprattutto dal punto di vista psicologico. Come sta oggi? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip dovrà fare un nuovo intervento riparatore e definitivo al seno sinistro. Un intervento complicato, che preoccupa parecchio l’attrice, che in questo periodo così difficile è stata supportata dal figlio Edoardo Ercole e dall’ex nemica Corinne Clery.

Nel frattempo Serena Grandi ha deciso di intervenire legalmente: con i suoi avvocati sta portando avanti una battaglia contro quei medici che l’hanno operata senza controllare la situazione in ogni minimo particolare. Con esami accurati l’interprete emiliana avrebbe scoperto undici mesi prima di avere un tumore e non sarebbe stata necessaria l’asportazione totale di una mammella.

In attesa di guarire al cento per cento Serena Grandi non trascura il lavoro. In autunno uscirà il suo libro dal titolo Serena a tutti i costi in cui ripercorre i suoi quarant’anni di carriera, tra aneddoti legati la cinema, amori, gioie e dolori. Non sarà un’autobiografia bensì un’antologia di lettere che ha scritto alle persone vicine.

In più a breve tornerà sul set: Serena Grandi, nonostante i guai, è pronta a tornare a recitare, da sempre la sua più grande passione.