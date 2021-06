Serena Iansiti è diventata mamma: prima figlia per l’attrice

Serena Iansiti è diventata mamma per la prima volta. L’attrice di Latina ha condiviso sul suo account Instagram lo scatto del piedino della sua bambina. La piccola è nata sabato 19 giugno ed è stata chiamata Viola. La stessa immagine è apparsa sul profilo di Ferran Pareres Rubio, compagno della Iansiti.

Tanti i messaggi di auguri dei colleghi. “Che bello, benvenuta Viola”, ha scritto Giusy Buscemi, che ha lavorato con Serena Iansiti alla sesta stagione di Un passo dal cielo. “Auguri con tutto il cuore, benvenuta al mondo piccola Viola”, ha invece commentato Sara Zanier, ex collega di Centovetrine.

Commenti di auguri e felicitazioni pure da altri attori famosi quali: Ivana Lotito, Massimiliano Gallo, Barbara Foria. “Toccare il cielo con un dito”, ha sottolineato Serena Iansiti su Instagram, mamma per la prima volta all’età di 36 anni.

Serena Iansiti si è preparata al lieto evento facendo lunghe camminate nel verde e seguendo un’alimentazione sana e corretta. Nei mesi scorsi l’ex star di Centovetrine ha annunciato che non ha alcuna intenzione di mollare il suo lavoro dopo il parto.

Del resto Serena Iansiti è attesa sul set della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi. Una serie che l’ha vista protagonista accanto a Lino Guanciale e che è stata un grande successo su Rai Uno.

Chi è il compagno di Serena Iansiti

Serena Iansiti è felicemente legata da due anni allo spagnolo Ferran Pareres Rubio. Il primo incontro tra i due è avvenuto al Centro sperimentale di Cinematografia, una delle scuole di recitazione e spettacolo più apprezzate in Italia.

Lei studiava per diventare attrice, lui per affermarsi come direttore della fotografia. Dopo la fine degli studi ognuno ha preso la propria strada, cercando di affermarsi nelle rispettive passioni. Più volte si sono incrociati ma non sono mai andati oltre un rapporto d’amicizia e stima.

Nel 2019 la passione ha travolto Serena e Ferran che, dopo aver superato alla grande la prova del lockdown, hanno deciso di allargare la famiglia. Al momento i due non sono ancora sposati.

Con l’arrivo di Viola la Iansiti realizza finalmente il grande sogno di diventare mamma. Non solo: grazie alle ultime serie tv si sta affermando sempre più nella lunga serialità italiana.