serena-iansiti-parla-della-storia-con-il-compagno-ferran-pareres-rubio

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenze Serena Iansiti si è sbottonata sulla sua vita privata. L’interprete 36enne – protagonista de Il Commissario Ricciardi e Un passo dal cielo 6 – è sempre stata piuttosto riservata sulle sue faccende di cuore. Per tanti anni ha amato, con discrezione, l’attore Paolo Pierobon conosciuto sul set di Squadra Antimafia. Oggi il cuore di Serena batte però per un altro: lo spagnolo Ferran Pareres Rubio.

Una storia d’amore intensa, travolgente, che ha portato la Iansiti e il compagno ad allargare la famiglia. Nell’estate 2021 nascerà il primo figlio della coppia. Serena ha raccontato l’incontro con Ferran e i tanti anni d’amicizia prima della passione che li ha travolti e li ha spinti a cambiare vita.

L’incontro tra Serena Iansiti e Ferran Pareres Rubio è avvenuto al Centro sperimentale di Cinematografia, una delle scuole di recitazione e spettacolo più apprezzate in Italia. Lei studiava per diventare attrice, lui per affermarsi come direttore della fotografia. Dopo la fine degli studi ognuno ha preso la propria strada, cercando di affermarsi nelle rispettive passioni. Più volte si sono incrociati ma non sono mai andati oltre un rapporto d’amicizia e stima.

“Due anni fa improvvisamente i nostri occhi hanno visto nell’altro qualcosa di diverso. Abbiamo trascorso il lockdown insieme, oggi continuiamo a convivere e sta funzionando bene. Pur essendo molto diversi, abbiamo entrambi il senso della creatività. Insieme ci dedichiamo ai lavoretti di casa e al giardinaggio sul terrazzo. In più, tutti e due amiamo la natura, quindi facciamo lunghe passeggiate nel verde o in bicicletta”

Tanta serenità ha portato la coppia ad allargare la famiglia. Un sogno che si realizza per Serena, che fino a qualche tempo fa si è esercitata nel ruolo di zia. Un momento davvero felice per l’interprete, che da tempo voleva diventare mamma. Non solo: grazie alle ultime serie tv si sta affermando sempre più nella lunga serialità italiana.

Serena Iansiti è incinta: si sta preparando al parto facendo una vita molto semplice. Lunghe camminate nel verde e alimentazione sana e corretta. L’attrice ha già chiarito che sarà una mamma lavoratrice: ha intenzione di tornare a lavorare subito dopo il parto.

La vita privata di Serena Iansiti

Classe 1985, nata a Napoli ma cresciuta a Latina, Serena Iansiti ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia. La grande popolarità è arrivata nel 2007, quando è stata scelta per ricoprire il ruolo di Lavinia in Centovetrine. Ha poi lavorato in altre fiction di successo quali: Squadra Antimafia 4- Palermo oggi, I segreti di Borgo Larici, Le tre rose di Eva, I bastardi di Pizzofalcone, Che Dio ci aiuti, Don Matteo.

Chi è Ferran Pareres Rubio

Nato e cresciuto a Barcellona, Ferran Pareres Rubio è un fotografo di fama internazionale. Da anni fa parte dell’agenzia Reuters. Apprezzato professionista in Spagna e Italia, Rubio ha lavorato a Invisibili, per il quale ha ricevuto la nomination come migliore autore della fotografia ai David di Donatello. Nel 2019 è stato invece direttore della fotografia per Il Sindaco Del Rione Sanità.

Tra i tanti lavori di successo di Ferran Paredes Rubio vi è anche il videoclip del brano Io Sì (Seen) di Laura Pausini, fresco vincitore di un Golden Globe e candidato agli Oscar 2021.