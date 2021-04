Serena Iansiti sul compagno Ferran Paredes Rubio: “Eravamo amici, poi tutto è cambiato”

Tra le protagoniste della fiction Un Passo dal Cielo 6, Serena Iansiti è una delle attrici che più si sta facendo conoscere tra le varie produzioni di successo che in questi anni hanno popolato la prima serata di Rai1, tre le ultime ricordiamo “Il commissario Ricciardi”. Pur essendo un volto conosciuto, si è sempre tenuta lontano dalle cronache rosa e, infatti, della sua vita privata sono pochi i dettagli che si conoscono. In un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze, l’interprete ha parlato per la prima volta della sua relazione con il compagno Ferran Paredes Rubio, che questa estate diventerà padre del loro primo figlio.

La storia con il compagno Ferran

L’amore tra i due è nato dopo anni di amicizia e conoscenza pregressa. Serena e Ferran, infatti, hanno frequentato insieme il Centro sperimentale di Cinematografia, lei per diventare attrice, lui invece per intraprendere la carriera di direttore della fotografia. Negli anni è capitato più volte che le loro strade si incrociassero, ma non c’era mai stato nulla che potesse far pensare all’inizio di una frequentazione, fin quando, come è lei stessa a raccontare, qualcosa è cambiato:

Due anni fa improvvisamente i nostri occhi hanno visto nell’altro qualcosa di diverso. Abbiamo trascorso il lockdown insieme, oggi continuiamo a convivere e sta funzionando bene. Pur essendo molto diversi, abbiamo entrambi il senso della creatività. Insieme ci dedichiamo ai lavoretti di casa e al giardinaggio sul terrazzo. In più, tutti e due amiamo la natura, quindi facciamo lunghe passeggiate nel verde o in bicicletta.

La notizia della gravidanza

L’attrice aveva annunciato solo poche settimane fa che sarebbe diventata mamma, mostrandosi anche su Vanity Fair in uno scatto che la ritraeva le sue rotondità. La 36enne, annunciando la notizia, aveva dichiarato: “Una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, che porterà una rivoluzione nella nostra vita e che accoglieremo con il più grande affetto ed entusiasmo possibili”. Una gioia immensa per la coppia che, quindi, si prepara a questa nuova avventura da affrontare l’uno accanto all’altra.

Chi è Ferran Paredes Rubio

Ferran Paderes Rubio, natio di Barcellona dove ha vissuto finché non ha intrapreso gli studi di cinema a Roma, è un fotografo di fama internazionale, da anni integrato nella nota agenzia Reuters. Il suo lavoro è stato apprezzato sia in Spagna che in Italia, diva ha lavorato al film Indivisibili, per il quale ha ricevuto la nomination come migliore autore della fotografia ai David di Donatello. Con Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili, ha collaborato anche per “Il vizio della speranza“. Nel 2019 è stato invece direttore della fotografia per Il Sindaco Del Rione Sanità. Tra i tanti lavori di successo di Ferran Paredes Rubio vi è anche il videoclip del brano Io Sì (Seen) di Laura Pausini, con cui la cantante romagnola ha conquistato un Golden Globe e attualmente candidato agli Oscar 2021.