serena-rossi,-conoscete-i-suoi-genitori?-una-famiglia-di-artisti

La famiglia dell’attrice è davvero fuori dal comune, un esempio importante per la sua formazione personale come artista a tutto tondo.

Il pubblico ha imparato ad amarla per la sua partecipazione nella celebre soap “Un Posto al Sole” dove ha anche conosciuto il suo futuro compagno Davide Devenuto.

Per Serena Rossi però da allora si sono aperte le porte del piccolo schermo e di grandi programmi tv molto seguiti da casa. Da “Che Dio ci aiuti”, “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti”, sino a “Mina Settembre” e “Io sono Mia”.

Il successo dello show “La canzone segreta” inoltre l’ha avvicinata ancora maggiormente ai telespettatori per la sua grande empatia nel raccontare e raccontarsi, sempre con grande professionalità e allegria.

Serena Rossi deve la sua grande poliedricità però alla famiglia di origine che le ha trasmesso le grandi doti che possiede e la passione per la musica. Scopriamo cosa fanno i suoi genitori.

Serena Rossi ha una famiglia fuori dal comune: conosciamoli

Sembra che la Rossi tornerà presto sulla Rai con una nuova fiction intitolata “La sposa” assieme al collega Giorgio Marchesi. Un serie ambientata negli anni Cinquanta che racconta la storia di un matrimonio combinato per fini economici tra due famiglie agli antipodi.

Serena Rossi con i genitori (Screen Instagram)

Serena Rossi inoltre è stata anche doppiatrice sia a livello cinematografico che in molti altri prodotti televisivi, noto ad esempio il ruolo che ha avuto in “Frozen” dove ha dato la voce alla principessa Elsa.

L’amore per la musica è sempre stato nelle corde della 35enne napoletana, anche grazie alla professione del padre anche lui musicista. Loro l’hanno sempre spinta a seguire le sue passioni e sono sempre stati in prima linea in tutti i progetti che l’hanno vista protagonista.

Alcuni mesi fa proprio la giovane aveva condiviso uno scatto sui social in cui abbracciava i genitori accorsi a vederla impegnata sul set di “Mina Settembre”. Innegabile dire da chi ha preso la sua straordinaria bellezza.