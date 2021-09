Serena Rossi fatta fuori da Canzone Segreta 2 : “Sono stata trattata ingiustamente. Cos’è successo”. Ecco chi la sostituisce

Serena Rossi ha deciso di lasciare la conduzione di Canzone Segreta, il programma che l’ha lanciata nel mondo della conduzione l’anno scorso. La donna, dopo anni e anni di gavetta, ha finalmente raggiunto l’apice del successo grazie al ruolo di Mina Settembre, mini fiction della Rai amata in tutta Italia. L’abbiamo conosciuta fin da piccolina, quando era la Carmen di Un posto al sole e già da allora ci ammaliava con la sua bella voce e il suo sorriso spontaneo e genuino. Nella serie che l’ha finalmente incoronata, ha interpretato una assistente sociale sempre pronta ad aiutare il prossimo, anche a discapito di se stessa.

I panni di Mina Settembre sembravano cuciti addosso a Serena Rossi e i telespettatori italiani l’hanno amata, al punto di procurarle un lavoro ancora più importante nel mondo della Rai. Così, è giunta la conduzione di Canzone Segreta, in onda sul primo canale della rete di Stato il venerdì in prima serata. Uno show elegante, anche commovente, un vero e proprio varietà di prima serata con tutto il calore e la forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. Cinque ospiti d’onore, volti famosi della televisione, dello sport e della musica, ricevono un regalo sotto forma di note che evoca in loro ricordi ed emozioni.

Ogni puntata di Canzone Segreta era dedicata a un ospite differente. La trasmissione ha raggiunto il 17,29% di share ed è stata vista da 3.915.000 telespettatori. Nonostante il risultato abbastanza discreto, la critica non è stata gentile con lo show di Serena Rossi. Non solo, è andata in onda una puntata speciale dal titolo Stasera Canzoni Segreti dedicata alle vittime del Covid-19 che non è piaciuta. Lo share è diminuito fino ad arrivare al 13.50%, con 3.029.000 telespettatori. Un risultato che non è piaciuto alla presentatrice, che ha deciso quindi di cambiare i suoi programmi per la futura stagione televisiva.

A lanciare il pettegolezzo, Dagospia, secondo cui Serena Rossi non sarà al timone della seconda edizione di Canzone Segreta. In realtà, la Rai ancora non ha ufficialmente inserito la trasmissione nel suo palinsesto. A prescindere da questo, l’attrice avrebbe ugualmente deciso di rifiutare il lavoro. La notizia non è ufficiale ma secondo il portale è quasi confermata. Le mire della presentatrice sono altre, molto differenti. La donna vorrebbe calcare l’onda del successo e presentare lo show che da tutti viene visto come la ciliegina sulla torta di una carriera lunga e brillante: il Festival di Sanremo.

Salire sul palco dell’Ariston in qualità di conduttrice non è affatto semplice e crediamo non basti un anno di grande popolarità per riuscirci. Ma a decidere deve essere Amadeus, che per il terzo anno consecutivo sarà il direttore artistico della competizione di artisti italiani. Già l’anno scorso, dopo la messa in onda di Mina Settembre, Serena Rossi era riuscita ad approdare al Festival in veste di ospite. Ma adesso i suoi obiettivi sono certamente più elevati. Ma sono molti i nomi in lizza per la conduzione: Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset.

L’articolo Serena Rossi fatta fuori da Canzone Segreta 2 : “Sono stata trattata ingiustamente. Cos’è successo”. Ecco chi la sostituisce proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.