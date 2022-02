Serena Rossi tradita dal suo uomo, Salta il matrimonio. Batosta fortissima per lei, “Con una donna più ricca e famosissima” Ecco chi

Serena Rossi non sposa più Davide Benvenuto e qualcuno ha pensato che potesse esserci una crisi causata da un’altra donna. I due attori si sono conosciuti sul set di Un posto al sole. E’ grazie alla storica soap che la donna è riuscita a farsi apprezzare e a emergere nel mondo del piccolo schermo. Nel 2006 pubblica il suo primo EP, Amore che, mentre l’anno successivo arriva il suo primo ruolo importante per il grande schermo con Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore (2007), film drammatico in cui interpreta una dei personaggi principali durante la giovinezza.

Intanto Serena Rossi continua attivamente la sua carriera in TV, prendendo parte a moltissime miniserie, come Ho sposato uno sbirro (2010), Eroi per caso (2011) e Dove la trovi una come me? (2011). È proprio grazie a queste numerose partecipazioni che la sua fama cresce sempre più e le vengono proposti ruoli anche in serie di maggior successo, tra cui spiccano Che Dio ci aiuti (2011) e R.I.S. Roma – Delitti imperfetti (2010). Nel 2014 è di nuovo al cinema con la commedia Song’e Napule dei Manetti Bros., dove recita insieme ad Alessandro Roja e Giampaolo Morelli.

Ed è sempre Napoli a fare da sfondo al suo primo film da protagonista, Troppo napoletano (2016). In questi stessi anni i telespettatori l’apprezzano nei panni dell’agente Valeria Goretti in Squadra mobile (2015) e nel telefilm Il coraggio di vincere (2017). Ma Serena Rossi sembra più interessata alla commedia e continua a divertire il grande pubblico con Al posto tuo (2016), Caccia al tesoro (2017) e Ammore e malavita (2017), musical divertente che concilia anche il suo amore per il canto. Proprio la sua grande e vecchia passione della musica le permette di ricevere la parte di Mia Martini nel biopic a lei dedicato, Io sono Mia (2019), basato sulla vita della cantante.

Adesso Serena Rossi ha preso parte a Diabolik, con la regia di Manetti Bros, dove interpreta la moglie del Re del Terrore. Al suo fianco ci sarà Luca Marinelli, che nel film la tradirà con Eva Kant, un’ereditiera arrivata in città con un gioiello, il cosiddetto diamante rosa, e che è interpretata da Miriam Leone. Un altro ruolo importante per l’attrice partenopea. Che oltre alla passione per la recitazione conserva anche l’amore per le cose semplici, come organizzare serate con le sue amiche e cucinare per loro. “Nella vita normale mi limito a rossetto, smalto e mascara. Lo smalto è diventato un’occasione di divertimento con le amiche, e a volte organizziamo una giornata da dedicare alla manicure e pedicure”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, interessante è il suo rapporto con Davide Devenuto. “Devo dire che noi due siamo proprio fortunati: stiamo bene, ci vogliamo bene, il lavoro va bene”. I due avevano annunciato il loro matrimonio nel 2019, ma poi hanno cambiato idea e hanno deciso di lasciare le cose come stanno. A quel punto, le è stata fatta una particolare proposta: “Perché non diciamo che questa crisi di coppia nasce da una sbandata per una donna? Mi sono vista mia mamma che se lo leggeva sui giornali”. Sono molti i personaggi dello spettacolo creano crisi solo per fare audience, ma Serena Rossi, con la sua semplicità, non ha ceduto a questo compromesso.

