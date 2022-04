serge-gainsbourg-:-cette-folle-condition-de-son-ex-pour-le-laisser-voir-ses-enfants,-paul-et-natacha

Père de quatre enfants, Serge Gainsbourg a eu très peu de contact avec ses aînés, Natacha, née en 1964 et Paul, en 1967. Si son mariage avec Béatrice, épousée en secondes noces a connu des hauts et bas et leur a valu un divorce avant la naissance de Paul, le chanteur aurait rejeté la faute sur la jalousie de son ex. Par le passé, il avait assuré dans une interview : “Avant le mariage, on avait vécu à la colle et tout baignait. Après, les choses ont commencé à virer au vinaigre : elle n’acceptait pas ce métier de rencontres, même d’innocentes gamines comme France Gall. En revenant de la mairie, je reçois un coup de fil d’une petite fanatique. Je n’avais rien fait de mal ! Elle se met en fureur et j’ai senti que c’était comme si j’avais des menottes…“

Si un an après la naissance de son second enfant, Serge Gainsbourg a quitté le domicile familial pour s’installer avec Jane Birkin, il a été privé de Natacha et Paul. En mars 2020, la mère de Charlotte Gainsbourg avait en effet révélé dans les colonnes de Paris Match : “Il disait : ‘Ils viendront plus tard.’ Moi, j’ai essayé de les faire venir, mais ça s’est mal passé. Leur mère exigeait que Serge lui verse une fortune pour les voir. Le divorce imposait sa présence. Ça me semblait tellement curieux comme situation… Il était heureux d’avoir Kate, qui avait l’âge de son fils et apportait tellement de joie dans la maison… C’était un cadeau. Et puis Charlotte est arrivée. C’était tout ce qu’il voulait.“

Quel père Serge Gainsbourg était-il pour Kate et Charlotte ?

Père peu présent pour ses aînés, le chanteur s’est investi à 100% dans l’éducation de Charlotte Gainsbourg et de Kate Barry, née de la précédente union de Jane Birkin avec le compositeur John Barry. Assurant qu’il était “strict, de la manière la plus victorienne possible“, la chanteuse de 75 ans a confié : “Les filles devaient être polies, se tenir droites sur leur chaise, ne pas poser les coudes sur la table, ne pas croiser la fourchette et le couteau. Je m’engueulais avec lui, je le trouvais trop sévère. Et en même temps, il était le père le plus déconneur qu’on puisse avoir. Un enchanteur.“

